Schließung von WildtierPark, Nationalparkamt und aller Einrichtungen des Nationalparks bleibt bestehen bis Sonntag, 19. April

Die Schließung der Einrichtungen des Nationalparks incl. WildtierPark Edersee und Nationalparkamt in Bad Wildungen bleiben weiter bestehen, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Auch finden die Termine aus dem Veranstaltungskalender ebenfalls bis zum 19. April, dem Sonntag nach Ostern, nicht statt.



Alle Einrichtungen des Nationalparks sind bis zum 19. April geschlossen: Diese sind der WildtierPark mit BuchenHaus in Edertal-Hemfurth, das NationalparkZentrum in Vöhl-Herzhausen, die KellerwaldUhr in Frankenau und die Verwaltung in Bad Wildungen.





Die Nationalparkverwaltung ist während der Öffnungszeiten telefonisch und per Mail zu erreichen.



Auch die Veranstaltungen, die im Veranstaltungskalender von Nationalpark und Naturpark Kellerwald-Edersee angekündigt sind, sind für diesen Zeitraum ausgesetzt.

