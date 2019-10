Pressemitteilung BoxID: 771921 (Nationalpark Kellerwald-Edersee)

Kastanien-Annahme im WildtierPark Edersee

Samstag 19. Oktober von 10:00 bis 11:30 Uhr

Diesen Samstag können nochmal gesammelte Kastanien als Tierfutter am WildtierPark abgeben.

Abgabestelle ist auf dem Ausweichparkplatz auf der Wiese



Mit 15 Eurocent pro abgegebenem Kilogramm können Sammler sich das Taschengeld etwas aufbessern lassen.

Tobias Rönitz, Leiter des WildtierParks Edersee, wird mit einer Waage parat stehen.

Die Kastanien sollten in Körben oder luftigen Netzen angeliefert werden, denn nur einwandfreie Kastanien eignen sich als Futter.



Anlieferadresse: WildtierPark Edersee, Am Bericher Holz 1, 34549 Edertal-Hemfurth

Die Abgabestelle wird auf dem Ausweichparkplatz auf der Wiese eingerichtet.

Der eigentliche Parkplatz ist wegen Baumfällarbeiten nicht zugänglich.

