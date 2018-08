Fledermauserlebnisabend mit der NAJU

Alle Fledermausfans aufgepasst: am Freitag, den 17. August, veranstaltet das Team des NationalparkZentrums Kellerwald gemeinsam mit der Naturschutzjugend (NAJU) Frankenberg von 19:30 bis 21:30 Uhr einen spannenden Fledermauserlebnisabend. Treffpunkt ist das NationalparkZentrum Kellerwald, Weg zur Wildnis 1 in Vöhl-Herzhausen. An eine einleitende Diashow schließen sich Erlebnisspiele sowie eine Exkursion in die Jagdreviere der Fledermäuse an. Es ist weder ein Mindestalter noch eine Anmeldung erforderlich, die Teilnahme kostenfrei. Die Veranstaltung ist auch für Rollstuhlfahrer geeignet.



Fast unsichtbar fliegen sie durch Dämmerung und Nacht, nur aus dem Augenwinkel sieht man ihren Schatten: Fledermäuse. Seit jeher faszinieren sie die Menschen. Wer die Flugsäuger einmal live erleben und mehr über sie erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, sich schon jetzt Freitag, den 17. August, im Kalender vormerken und den gemeinsamen Fledermauserlebnisabend von NationalparkZentrum Kellerwald und NAJU Frankenberg zu besuchen. Interessierte, die mit dem ÖPNV anreisen, steigen am Bahnhof Herzhausen oder an der Haltestelle Vöhl-Herzhausen NationalparkZentrum aus und folgend der Beschilderung zum Treffpunkt.



Frank Seumer, 1. Vorsitzender der NAJU Frankenberg, gestaltet gemeinsam mit seinem Team die abwechslungsreiche Abendveranstaltung, die neben einer einführenden Diashow auch Mitmachaktionen sowie eine Exkursion in die Jagdreviere der Fledermäuse am nahgelegenen Teichmannsee beinhaltet.



Der ca. 60-minütige Bildvortrag stellt die Fledermausarten im Landkreis Waldeck-Frankenberg vor. Welche Arten gibt es und wie sehen die Lebensräume aus? Fressen Fledermäuse auch Beeren oder ernähren sie sich ausschließlich von Insekten? Wie funktioniert die Orientierung mithilfe von Ultraschallwellen? Spannende Fragen, die die Experten des NAJU-Teams gerne auflösen werden. Außerdem werden sie den Bereich der Mythologie streifen und erklären, warum die harmlosen und friedfertigen Säugetiere im Mittelalter als Dämonen verteufelt wurden.



Bei den darauffolgenden Mitmachaktionen können sich sowohl junge als auch erwachsene Fledermausfans gleichermaßen in die faszinierenden Flugakrobaten versetzen und in die Welt der Fledermäuse eintauchen. Anhand von Fledermauspräparaten können sie die verschiedenen Arten aus nächster Nähe betrachten und lernen, sie aufgrund von Erkennungsmerkmalen voneinander zu unterscheiden.



Anschließend geht es gemeinsam zum nahgelegenen Teichmannsee, um dort mit Schweinwerfern, Ultraschalldetektoren und etwas Glück Wasserfledermäuse zu beobachten.



Hintergrund



Fledermäuse: Geheimnisvolle Jäger der Dunkelheit



Achtzehn Fledermausarten nutzen den Nationalpark Kellerwald-Edersee als Lebensraum. Fünf von ihnen, Mopsfledermaus, Bechsteinfledermaus, Rauhautfledermaus, Teichfledermaus und Großes Mausohr, zählen zu den europäischen Endemiten. Der Nachweis einer Wochenstube der Großen Bartfledermaus war der erste für Hessen.



Im Sommer bewohnen die Fledermäuse des Waldes Baumhöhlen, Baum- und Felsspalten. Nachts jagen sie mit einem speziellen Echo-Ortungssystem, dem selbst ein Spinnfaden nicht entgeht, nach Insekten. Pfeilschnell oder schmetterlingshaft, ihr nächtlicher Flug ist so unterschiedlich wie ihre Lebensweise. In manchen Nächten nehmen sie einen Großteil ihres Körpergewichtes an Nahrung auf.



Ab Herbst werden Insekten in Buchenwäldern knapp. Damit Fledermäuse die kalte Jahreszeit überstehen, halten sie einen Winterschlaf in Höhlen oder alten Bergwerksstollen. Ihr Körper läuft dann auf „Sparflamme“ mit niedriger Temperatur, langsamem Puls und geringer Atmungszahl.



Das bedeutendste Winterquartier für Fledermäuse im Nationalpark liegt in einem alten Bergwerksstollen am Fuße des Bleibergs.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren