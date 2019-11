Pressemitteilung BoxID: 773900 (Nationalpark Kellerwald-Edersee)

Dauerausstellung im NationalparkZentrum am 5. November geschlossen

Am Dienstag, 5. November finden im NationalparkZentrum technische Wartungen an der Ausstellungssteuerung statt. Aus diesem Grund bleibt die Dauerausstellung an diesem Tag geschlossen. Gäste sind aber in der Sonderausstellung und im GastRaum willkommen.



Außerdem gelten seit Anfang November die Winteröffnungszeiten: Das NationalparkZentrum hat nun täglich, außer montags, von 10:00 bis 16:30 Uhr geöffnet.



Am Dienstag, 5. November, werden in der Dauerausstellung des NationalparkZentrums bei Vöhl-Herzhausen technische Arbeiten durchgeführt. Deshalb haben an diesem Tag nur die Fotoausstellung mit den besten Naturfotos aus Nordhessen sowie das gastronomische Angebot im GastRaum geöffnet.



Generell gelten im NationalparkZentrum seit Anfang November die Winteröffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10:00 bis 16:30 Uhr

