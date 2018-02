Mitmachen beim Fotowettbewerb "Nationalpark Hainich - bildschön zu jeder Jahreszeit"

Der Nationalpark Hainich ist das ganze Jahr über ein Augenschmaus! Beweisen braucht man das nicht mehr, aber zeigen kann man es immer wieder. Mit unserem Fotowettbewerb „Nationalpark Hainich – bildschön zu jeder Jahreszeit“ möchten wir alle (Hobby)-Fotografen aufrufen, uns „ihren“ Nationalpark zu zeigen. Für die schönsten Aufnahmen winken attraktive Preise. Der Fotograf der Siegeraufnahme erhält zwei Karten für Andreas Kieling!



Tolle Preise winken den platzierten Fotografen! Die besten zehn Aufnahmen werden prämiert:



1. Preis: Zwei Karten für Andreas Kielings Filmvortrag „Wälder, Wildnis, wilde Tiere. Vier Jahre mit der Filmkamera durch Deutschland“ am 28.3.2018, 19 Uhr im KKZ Bad Langensalza



2./ 3. Preis: Exklusive Rangerführung auf dem Baumkronenpfad mit Nationalparkzentrum und Sonderausstellung „Ein Wald im Wandel“



4./5. Preis: Zwei Karten für den Baumkronenpfad, Nationalparkzentrum und Sonderausstellung „Ein Wald im Wandel“



6./7. Preis: das druckfrische Buch: „Ein Wald im Wandel: Fotodokumentation der ersten 20 Jahre des Nationalparks Hainich“



8.-10. Preis: die Bildbroschüre „Urwald mitten in Deutschland“ mit tollen Bildern von Thomas Stephan und spannenden Informationen zum Nationalpark



Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Der Fotowettbewerb startet am 3. Februar und läuft bis 17. März 2018. Drei Fotos pro Teilnehmer sind gestattet. Als Formate sind JPG und PNG möglich, die Auflösung von 150 dpi sollte nicht unterschritten werden. Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist nur online möglich. Die Fotografien sollten zusammen mit einigen erklärenden Sätzen (Stimmung, Ort, Umstände der Aufnahme) per E-Mail an Cornelia.Otto-Albers@nnl.thueringen.de gesendet werden. Unter allen Einsendungen wird von der Nationalpark-Jury jeweils passend ein „Bild des Monats“ bestimmt und über das Jahr 2018 als Titelbild auf der Website www.nationalpark-hainich.de und der Facebook-Fanpage www.facebook.com/NLPHainich verwendet. Desweiteren werden alle Aufnahmen unter Nennung des Autoren in einem Facebook-Fotoalbum veröffentlicht. Detaillierte Teilnahmebedingungen sind unter „Notizen“ auf der Facebook-Seite zu finden.



„Zeigen Sie uns Ihren Nationalpark mit all seinen Facetten, aus allen Blickwinkeln und zu jeder Jahreszeit. Der Möglichkeiten gibt es viele. Es kann ebenso eine Aufnahme des leuchtend bunten Herbstwaldes, eines Bärlauchteppichs, einzelnen Pilzes oder Frühblühers aus vergangenen Jahren sein wie ein aktuelles winterliches Bild. Wir freuen uns auf Ihre Fotos und sind gespannt auf den Hainich durch Ihr Objektiv!“, animiert Nationalparkleiter Manfred Großmann zur Teilnahme.

