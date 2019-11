Pressemitteilung BoxID: 777428 (Nassauischer Kunstverein)

24 x Welcome Whatever Happens Next / Adventskalender

Im Sinne von I WELCOME WHATEVER HAPPENS NEXT (1981, einem Zitat von John Cage, das seit Sommer 2019 in den Fries des Kunstvereins eingemeißelt ist, stellt der Nassauische Kunstverein Wiesbaden seinen Adventskalender vor. 24 Tage lang können sich Besucher*innen von spannenden Aktionen zur Weihnachtszeit überraschen lassen.



In der Adventszeit werden mit jedem neuen Tag eine Publikation und eine Edition aus den letzten Jahren vorgestellt, die zu einem besonderen Verschenkpreis an dem Tag erworben werden können. Zur Auswahl stehen zeitgenössische und historische, etablierte wie aufstrebende Positionen, und dazu ausgewählte Kataloge. Das mit guten Gründen als Wiesbadener Kulturgut zu bezeichnende Erbe der im Jahre 1962 veranstalteten Fluxus Festspiele Neuester Musik findet dabei gleichermaßen Eingang in den Adventskalender wie noch übersehene Schätze des Archivs. Jeder neue Tag ermöglicht damit nicht nur Einblick in die über 170-jährige Ausstellungsgeschichte des Nassauischen Kunstvereins Wiesbaden, sondern bietet die Möglichkeit exklusive Kunstwerke, die als limitierte Editionen erhältlich sind, als besonderes Weihnachtsgeschenk zu erwerben.

Zudem können in der gesamten Adventszeit die Mitglieder des Kunstvereins eine Probe-Jahresmitgliedschaft im Nassauischen Kunstverein Wiesbaden zu vergünstigten Konditionen (20 € verschenken – und damit das kulturelle und kulturpolitische Engagement einer bereits 1847 gegründeten Bürgerinitiative für junge und zeitgenössische Kunst und Kultur in Wiesbaden ideell und finanziell fördern.



Und für die passende Verpackung ist auch gesorgt. Nach dem Erfolg des Upcycling-Projekts WILHELM & WILHELMINE im letzten Jahr, das im Rahmen des Initiative Hier! Und jetzt? in Zusammenarbeit mit Wilhelm Modedesign von Jamal Alfaouri entstanden ist, werden in diesem Jahr erneut die Ausstellungsfahnen zu exklusiven Taschenunikaten verarbeitet.



24 x WELCOME WHATEVER HAPPENS NEXT bietet Ihnen die Möglichkeit, die Kulturlandschaft der hessischen Landeshauptstadt aktiv zu stärken und dabei ihren Liebsten und sich selbst mit zeitgenössischer Kunst eine Freude zu machen.



Über die täglichen Aktionen werden Sie auf der Website, auf Facebook oder Instagram informiert. Die Editionen und Kataloge zum speziellen Adventspreis können auch via Email an presse@kunstverein-wiesbaden.de erworben werden.

