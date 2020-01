Pressemitteilung BoxID: 784198 (Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH)

Startschuss Initiative Wohnen.2050 - Gemeinsam in eine klimaneutrale Zukunft

Klimaschutz zählt schon lange zu den vordringlichsten Themen für die Wohnungswirtschaft. Um bis 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen, trafen sich die 24 Gründungsunternehmen der Initiative Wohnen.2050 am 28. Januar 2020 zur Vereinsgründung in Berlin. Initiiert wurde der bundesweite Zusammenschluss von der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt.



Nicht nur über den Klimawandel reden, sondern handeln. Unter diesem Motto lud die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt Gründungspartner aus ganz Deutschland zur Vereinsgründung der Initiative Wohnen.2050 (IW2050). Übergeordnete Zielsetzung ist ein klimapolitisches Bündnis, welches neben der strategischen Kooperation und einem fachlich-inhaltlichen Abgleich vor allem wirtschaftliche und finanzielle Belange zur Erreichung der Vorgaben im Blickfeld hat. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW). „Für die Wohnungswirtschaft ist Klimaschutz eines der vordringlichsten Themen – und alle Beteiligten leisten seit langem einen kontinuierlichen Beitrag. Um das Zwei-Grad-Ziel und einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050 zu erreichen, gilt es den Einsatz noch einmal deutlich zu erhöhen. Die Situation erfordert nicht nur Engagement, sondern Transformation“, erklärte Gedaschko.



Bundesweiter Zusammenschluss der Wohnungswirtschaft



Die Initiative Wohnen.2050 vereint geballtes Know-how und setzt auf den Open-Source-Ansatz. Lösungen und Tools für die ressourcensparende Entwicklung von unternehmensspezifischen Wegen zur Klimaneutralität werden gemeinsam erarbeitet und ausgetauscht. So bekommen auch kleinere Unternehmen die Chance, sich ökonomisch und sachlich zieladäquat zu positionieren. „Wir stehen vor der wohl größten Jahrhundertaufgabe unserer Zeit.



Deswegen war für uns klar, dass wir eine Brancheninitiative brauchen, um dieser Herausforderung gemeinsam und partnerschaftlich zu begegnen“, so Dr. Thomas Hain, Leitender Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt und Vorstand der IW2050, über das Klimaschutz-Engagement.



Über 1 Million Wohneinheiten bei Vereinsgründung



Der Ansatz überzeugt: Bereits zum Gründungstag vertritt die Initiative rund 1.050.000 Wohneinheiten und sechs der zehn größten deutschen Wohnungs-Unternehmen innerhalb des GdW. „Die Beteiligung und das Interesse waren überwältigend. Wir sind stolz, uns heute mit sagenhaften 24 Gründungsunternehmen auf den Weg in eine



klimaneutrale Zukunft zu machen“, so Felix Lüter, Leiter des Kompetenzcenters Nachhaltigkeit der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt. Nach der offiziellen Vereinsgründung diskutierten die Teilnehmenden in Arbeitsgruppen über mögliche Finanzierungs- und Klimastrategien. In den nächsten Wochen wird es weitere Termine geben, um Strategien und Maßnahmen zur Erreichung der gesetzten Ziele zu erarbeiten.



HAUPTZIELE DER INITIATIVE





Einheitliche Positionierung, um finanzielle Unterstützung zur Erreichung der Klimaziele in der Wohnungswirtschaft auf Bundes- und Länderebene

Know-How-Austausch zu Klimastrategien und konkretem Vorgehen der Mitglieder und damit Wissen zugäng- lich machen. Nur mit gebündeltem Know-How und reduziertem Ressourceneinsatz der einzelnen Unternehmen ist es möglich, zeitnah Lösungsstrategien zu entwickeln und diese dann in den 2020er Jahren in die Umset- zung zu

Vorreiterrolle und Klimaschutzengagement der Branche, insbesondere der Mitglieder, öffentlich bekannt

Aktivierung, Befähigung und Motivation von Mitarbeitern der teilnehmenden Unternehmen, um zur Klimaziel- erreichung beizutragen und Vermittlung des Klimaschutzengagements an





GRÜNDUNGSMITGLIEDER DER INITIATIVE





bauverein AG

DOGEWO21 - Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH

GAG Immobilien AG

Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH

GESOBAU AG

GEWOBAG Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin

GGH Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz Heidelberg mbH

HWB Hofheimer Wohnungsbau GmbH

HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH

Joseph-Stiftung

Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg

LEG-Wohnen GmbH

Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH

ProPotsdam GmbH

Rheinwohnungsbau GmbH

Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH

Vivawest GmbH

VOLKSWOHNUNG GmbH

Vonovia SE

Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG

Wohnbau Stadt Coburg GmbH

Wohnbaugruppe Augsburg | Leben

Wohnungsunternehmen Amberg Bauträger- und Baubetreuungs-GmbH





Unterstützt durch





EBZ Business School GmbH

GdW – Gesamtverband der deutschen Wohnungswirtschaft

Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft V.

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen



