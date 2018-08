Gartenzauber am Schweizer Bodensee

Lauschige Abendstunden im Grünen und ein Gartenfest vor kaiserlicher Kulisse erwartet Besucher am zweiten Septemberwochenende auf Schloss Arenenberg am Schweizer Bodensee. Den Auftakt des Gartenzaubers macht die «Lange Nacht der Bodenseegärten» am Samstag, 8. September 2018 mit Jazzmusik und Barockfeuerwerk. Beim Kaiserlichen Gartentag am Sonntag, 9. September 2018 fahren Kutschen und flanieren Kostümgruppen durch die romantischen Parkanlagen, bei Führungen wird die bewegte Gartengeschichte des Arenenbergs lebendig.



Gartenabend mit Musik und Seeblick

In den Abendstunden umgibt die Gärten und Parks rund um das Schweizer Napoleonschloss eine magische Stimmung – in sanftes Licht getaucht scheinen sie direkt in den Bodensee überzugehen. Besonders romantisch: Der Blick von der Aussichtsterrasse, wenn die Sonne über dem Wasser untergeht. Wer möchte, sucht sich ein schönes Plätzchen im Bistro Louis Napoléon oder lauscht dem «XOLO Quartett», das ab 19 Uhr Jazz- und andere Musikstücke spielt. Eine Abendführung durch die «Arenenberger Gartenwelt» nimmt Besucher mit auf eine grüne Rundtour: vom mittelalterlichen Lustgarten über den englischen Landschaftspark bis zum modernen Lehrgarten für Gemüseanbau. Zum funkelnden Finale der Langen Nacht am 8. September gibt es um 20.45 Uhr ein kleines Barockfeuerwerk. Der Eintritt zur Gartennacht kostet 10 Franken, sie findet nur bei trockener Witterung statt.



Kaiserlicher Gartensonntag rund ums Napoleonschloss

Am Sonntag, 9. September feiert der Arenenberg von 10 bis 17 Uhr seinen Kaiserlichen Gartentag. Bei Führungen und Kutschfahrten machen Besucher eine Zeitreise – durch die Gartengeschichte und auf Spuren der kaiserlichen Familie. Passend dazu spazieren historische Kostümgruppen durch die Pücklersche Parkanlage und bieten ein stilechtes Fotomotiv. Das Arenenberger Gärtnerteam ist in der neuen Gärtnerei von 12 bis 16 Uhr jederzeit ansprechbar und gibt Tipps und Auskunft zu allen grünen Themen. Das Bistro Louis Napoléon serviert kulinarische Köstlichkeiten mit Zutaten aus eigenem Anbau. Bei einer öffentlichen Führung um 14.30 Uhr enthüllt Historiker und Museumsdirektor Dominik Gügel neue Erkenntnisse über den Arenenberger Park. Der Eintritt zum Kaiserlichen Gartentag kostet 10 Franken pro Person.

