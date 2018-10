Kundgebungen am Hambacher Forst: Wieder zusätzliche Fahrten der S-Bahn

25.10.18

Der Nahverkehr Rheinland (NVR) und DB Regio bieten zusätzliche Fahrten auf der S-Bahnlinie S 13/ S 19 an. Grund hierfür ist das hohe Aufkommen an Teilnehmern der momentan regelmäßig im Hambacher Forst stattfindenden Kundgebungen. Am kommenden Samstag, den 27. Oktober, wird es wieder zu einer Großveranstaltung kommen, zu der die Organisatoren nach eigenen Angaben mehr als 10.000 Teilnehmer erwarten.



Aus diesem Grund wird zwischen 10 und 18.30 Uhr zusätzlich eine stündliche Zusatzfahrt der Linie S 13 zwischen Sindorf und Düren mit Halt in Buir fahren. Zusammen mit den planmäßigen Fahrten der Linien S 13 und S 19 entsteht von ca. 8 Uhr bis 19 Uhr ein durchgehender 20-Minuten-Takt (drei Fahrten pro Stunde) zwischen Düren und Köln/Troisdorf. Es besteht des Weiteren die Möglichkeit, mit den Linien RE 1 und RE 9 nach Düren zu fahren und dort in die S-Bahn S 13/ S 19 in die Gegenrichtung zu fahren und am Haltepunkt Buir auszusteigen.



DB Regio setzt zudem Reisendenlenker ein, um den Kundgebungs-Teilnehmern Ankunft und Abreise in Buir zu erleichtern. Da der kleine S-Bahn-Haltepunkt nur begrenzte Kapazitäten aufnehmen kann, bitten NVR und DB Regio, sich auch über alternative Anfahrmöglichkeiten des Veranstalters zu informieren und genug Zeit für An- und Abfahrt einzuplanen. Nähere Informationen zur Anreise – auch mit dem Pkw – finden Interessierte auf der Homepage des Veranstalters: https://www.kohle-soli-demo.de/route-anreise/



Im Anhang finden Sie die Fahrplantabelle mit den Fahrzeiten und den zusätzlichen Halten der Linie S 13.

