NABU Magazin 'Betrifft: Natur' online erschienen

27.12.18

Das 16-seitige Magazin „Betrifft: Natur“, Ausgabe 1 / 2019 des NABU Schleswig-Holstein mit Naturschutzberichten und Mitteilungen aus dem nördlichsten Bundesland ist heute zunächst online erschienen. Der NABU informiert hier über aktuelle Themen des Umwelt- und Naturschutzes im Land zwischen den Meeren – die ideale Umweltlektüre für den Winter!



Die Themen der aktuellen Winterausgabe:



Editorial: Klimagipfel in Kattowitz – weil ihr uns die Zukunft klaut!



Teilerfolg in der Flensburger FördeStadt Flensburg verweigert Genehmigung für Muschelfischer



A20: Von Planungsmängeln und falschen WeichenstellungenWarum das Land erneut scheitert



Grünland in Schieflage

Managementfehler verhindern Lebensraumverbesserung



Plastik in Böden

Die unerkannte Gefahr



Haselmäuse in Schleswig-Holstein

Flinke Kletterer im Brombeerdickicht



Mitglieder erhalten die Druckversion von „Betrifft: Natur“ kostenlos zugeschickt. Die online-Ausgabe gibt es ab sofort unter www.NABU-SH.de. Der NABU empfiehlt allen umwelt- und naturinteressierten Leserinnen und Lesern das Magazin als spannende und informative Sommerlektüre für die Urlaubszeit!

