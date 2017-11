NABU stellt Forderung an neue Landesregierung in Niedersachsen

Der NABU Niedersachsen stellt im Rahmen der NABU-Bundesvertreterversammlung, welche am Wochenende vom 3. bis 5. November in Hannover stattfand, die Forderung nach einer Etaterhöhung des Fachbereichs Naturschutz im niedersächsischen Umweltministerium. „Die kommende Landesregierung muss sich dringend dieses Themas widmen,“ so Dr. Holger Buschmann, Landesvorsitzender des NABU Niedersachsen. „Denn das Bundesland Niedersachsen sieht mehreren EU-Vertragsverletzungsverfahren entgegen, da Natura 2000, das europäische Naturerbe, nicht rechtzeitig umgesetzt wurde und viele der betroffenen Arten und Lebensräume im freien Fall befinden.“



Dr. Holger Buschmann dazu: „Wir als NABU fordern eine ausreichende finanzielle Ausstattung des Fachbereichs Naturschutz im Niedersächsischen Umweltministerium. Der Naturschutz-Etat muss von derzeit unter 0,25 Prozent des Landeshaushaltes umgehend auf 0,5 Prozent und dann schrittweise auf 1 Prozent erhöht werden. Nur dadurch kann man einem EU-Vertragsverletzungsverfahren entgegen wirken und endlich wieder eine positive Entwicklung für unsere Natur und damit unsere Lebensgrundlage einläuten.“



Hintergrund



Natura 2000 ist das größte Schutzgebiets-Netzwerk weltweit. Natura 2000-Gebiete sind ein wichtiges Instrument, um den voranschreitenden Schwund von Tier- und Pflanzenarten zu stoppen. Mit der Fauna-Flora-Habitat-(FFH) und der Vogelschutzrichtlinie der EU hat sich Deutschland und damit auch Niedersachsen rechtlich verpflichtet, die wichtigsten Arten und Lebensraumtypen wieder in einen guten Erhaltungszustand zu bringen. Hochaktuell wurde bei Insekten und Vögeln nachgewiesen, dass sie in Mitteleuropa dramatischen Bestandsrückgängen unterworfen sind. Die Auswirkungen werden uns Menschen erheblich treffen, da die Ökosystem, die uns sauberes Wasser, reine Luft und fruchtbaren Boden bescheren, ins Wanken geraten.



Über 270 Delegierte beraten über Natur- und Umweltschutz - Am 4. und 5. November tagt in Hannover die NABU-Bundesvertreterversammlung. Wichtiges Thema dieser BVV ist eine naturverträglichere Landwirtschaft und die Herausforderungen, die Natur-, Umwelt- und Klimaschutz an Politik und Gesellschaft stellen. Dabei werden auch die NABU-Forderungen an eine neue Bundes- und Landesregierung eine Rolle spielen. Diskutiert und zur Abstimmung gestellt werden verschiedene Resolutionen, unter anderem zur kommunalen Vorsorge gegen Klimawandelfolgen sowie zur konsequenteren Ahndung von Greifvogeltötungen. Die Bundesvertreterversammlung tagt einmal pro Jahr und legt dabei Grundlinien der Verbandspolitik sowie aktuelle Schwerpunkte fest.



Eröffnet wird die NABU-Bundesvertreterversammlung am Samstagvormittag von NABU-Präsident Olaf Tschimpke. Pressevertreter laden wir am Samstag von 10:00-12:30 Uhr herzlich zum öffentlichen Teil der BVV ein. Dr. Holger Buschmann, NABU-Landesvorsitzender Niedersachsen, referiert nach der Begrüßung zu „70 Jahre NABU Niedersachsen – Weichenstellungen für die Zukunft“.

