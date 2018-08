Pflegling des Monats August

Einen unterernährten, hilflosen Mauersegler fand eine Berlinerin letzte Woche auf einer Hinterhauswiese. Da die meisten Mauersegler-Jungen dieser Tage bereits ausgeflogen sind, muss der Vogel nun in der Wildvogelstation per Hand aufgezogen werden, bis er stark genug ist, sich auf die Reise gen Süden zu begeben.



"Normalerweise werden nicht-flugfähige Mauersegler, die bei uns ankommen, per Adoptionsverfahren in ein fremdes Nest gesetzt. Diese Methode hat sich in den letzten Jahren bewährt und die Erfolgsquote ist hoch", erklärt Malte Tschertner, Tierpfleger der NABU Wildvogelstation.



Mauersegler sind wahre Meisterflieger. Kaum eine andere Art ist so perfekt an ein Leben im Luftraum angepasst. Nur zum Nestbau und Brüten begeben sie sich auf festen Boden. Als Gebäudebrüter liegen ihre Brutplätze daher in schwindelerregender Höhe. Nahrungssuche, Wasseraufnahme und sogar die Paarung erfolgen fliegend. Mit weit geöffneten Schnäbeln fangen sie Insekten, sammeln sie im Kehlsack und verfüttern sie zu einem Ballen geformt an ihre Jungen.



Deshalb ist die Aufzucht von Mauerseglern so aufwendig. Das so typische »Sperren bei Singvögeln« ist bei Mauersegler-Jungen nicht ausgeprägt. Sie würden vor einer gefüllten Futterschale verhungern. "Außerdem sind die Schnäbel sehr empfindlich und so kommt es immer wieder vor, dass ungeschickte Vogelfinder beim Füttern Schnabelverletzungen verursachen. Für die Tiere hat das fatale Folgen, vergleichbar mit einem Kieferbruch beim Menschen", führt Tschertner weiter aus. Die Tierpfleger der Station - geleitet von Biologe und Vogel-Experte André Hallau - sind jedoch geübt im Umgang mit jungen Mauerseglern. In Hochzeiten pflegen sie bis zu 20 Vögel wöchentlich und bereiten sie auf den "Abflug" vor.



Unser Pflegling muss nun fast stündlich von 8-21 Uhr gefüttert werden. 30 Gramm wog er, als er gefunden wurde. Das ist viel zu wenig für seine Größe. Für ihn gibt es nun Heimchen, Mehlwürmer und vor allem gekochte Drohnenlarven. Die sind energiereich und für Jungvögel leicht zu schlucken. "Sein Gefieder ist intakt, doch seine Flugfedern sind mit 135 mm noch nicht lang genug. Erst wenn sie eine Flügellänge von ca 170 mm erreicht haben und er es auf ein Gewicht von 40g Gramm gebracht hat, werden wir ihn in die Freiheit entlassen können", fasst der Tierpfleger zusammen. Für die Pflege des Mauerseglers suchen wir nun dringend Paten. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Pflegepatenschaft: https://berlin.nabu.de/spenden-und-mitmachen/pflege-patenschaften/14692.html oder spenden Sie für die Arbeit der Wildvogelstation: https://berlin.nabu.de/spenden-und-mitmachen/spenden/wildvogelstation/index.html



Die Wildvogelstation des NABU Berlin pflegt jährlich hunderte Wildvögel und entlässt sie wieder in die Freiheit. Um diese Hilfe auch weiterhin möglich zu machen, ist sie auf Spenden angewiesen. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir den jungen Mauersegler für die Auswilderung stark machen können: berlin.nabu.de/spenden-und-mitmachen



Veröffentlichungsfähige Fotos senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.



Nähere Informationen zur Wildvogelstation finden Sie unter: http://berlin.nabu.de/stadt-und-natur/projekte-nabu-berlin/wildvogelstation/index.html



Mehr Informationen zu Jungvögeln finden Sie hier: https://berlin.nabu.de/tiere-und-pflanzen/was-tun-wenn/13873.html

NABU Berlin

Der NABU Berlin (Naturschutzbund Landesverband Berlin e.V.) ist ein Mitgliederverband. Knapp 15.000 Naturschützer*innen unterstützen die Arbeit des NABU Berlin, viele von ihnen engagieren sich in neun Bezirks- und neun Fachgruppen für den Erhalt der Natur und eine lebenswerte Umwelt. Weitere Informationen über den NABU Berlin finden Sie unter https://berlin.nabu.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren