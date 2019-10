Pressemitteilung BoxID: 772275 (NABU Berlin)

Ersatzlose Zerstörung

NABU Berlin klagt gegen artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung zum Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmals

Der NABU Berlin hat mit Schreiben vom 18.10.2019 beim Verwaltungsgericht Berlin Klage gegen den von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (Sen UVK) erlassenen Ausnahmenbescheid eingereicht. Der Bescheid erlaubt die Schädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Fledermausarten im Rahmen des Baus des Freiheits- und Einheitsdenkmals (FED). Der NABU klagt aufgrund fehlender Ersatzquartiere, der Anordnung unwirksamer Ersatzmaßnahmen und nicht ausreichender Prüfung von Alternativen auf umgehende Aufhebung des Bescheides.



Die Klage hat aufschiebende Wirkung, der Bau des Denkmals darf daher nicht beginnen. "Die dauerhafte Zerstörung des einzigen in Berlin bekannten Wochenstubenquartiers von Wasserfledermäusen verlangt einen zeitnahen und wirksamen Ersatz des Quartiers schon zum Zeitpunkt des Baubeginns", fordert Rainer Altenkamp, 1. Vorsitzender des NABU Berlin. Zudem ist die von Sen UVK beauflagte Bereitstellung von Fledermauskästen aus Sicht des NABU nicht als Ersatzmaßnahme geeignet, da solche Kästen von Wasserfledermäusen in Berlin und Brandenburg nachweislich als Wochenstuben gar nicht angenommen werden. "Im Ergebnis erlaubt der Bescheid eine Zerstörung des Quartiers ohne Ersatz und ist damit grundsätzlich rechtswidrig", stellt Rainer Altenkamp fest.



Durch die Zerstörung der einzigen bekannten Berliner Wochenstube der Wasserfledermaus ist eine erhebliche Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population der Wasserfledermaus, d.h. hier der Population im Land Berlin, zu befürchten. Zudem sind Wochenstuben der Art in Gebäuden sehr selten. "Vor diesem Hintergrund hätte die Oberste Naturschutzbehörde schon auf wirksamen Ersatzmaßnahmen zum Zeitpunkt des Baubeginns bestehen müssen. Sie hätte zudem besonders kritisch prüfen müssen, ob die dem Bauherrn beauflagten Maßnahmen mit hinreichender Sicherheit als funktionaler Ersatz für den Wegfall des Quartiers dienen" beschreibt Rainer Altenkamp. Das Anbringen von Fledermauskästen ist nachweislich kein solcher Ersatz. "Die Behörde hätte zuerst prüfen müssen, ob das Quartier nicht am Ort erhalten werden kann. In einem zweiten Schritt hätte die Behörde prüfen müssen, ob ein Ersatz an benachbarten Bauwerken, z.B. an Brücken über die Spree, möglich ist", beschreibt Altenkamp.



SenUVK hat zusätzlich bereits den vorzeitigen Verschluss des Quartiers gestattet. Diese Gestattung ist zwingend an einen Baubeginn im Winter 2019/2020 gebunden. "Da aufgrund der aufschiebenden Wirkung der Klage nicht gebaut werden kann und ein Baubeginn in diesem Winter auf Grund des nicht vorhandenen Ersatzes auch nicht zu erwarten ist, muss die Behörde auch diese Gestattung aufheben und umgehend eine Öffnung des Quartieres veranlassen. Tut sie dies nicht, wird der NABU Berlin einen Eilantrag stellen, um diese Öffnung durchzusetzen", kündigt Rainer Altenkamp an.





