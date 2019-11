Pressemitteilung BoxID: 774465 (NABU Berlin)

Baustopp für Freiheits- und Einheitsdenkmal wegen des Winterquartieres von Fledermäusen

NABU Berlin begrüßt Ablehnung des sofortigen Vollzugs der artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung beim Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmals durch Senatsverwaltung

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) hat heute den Antrag der ARGE Milla & Partner GmbH (ARGE) auf sofortige Vollziehung der artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung zur Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen beim Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmals abgelehnt. Grund der Ablehnung sind Fledermäuse, die bereits ihr Winterquartier im Sockel des zukünftigen Denkmals bezogen haben. Wie vom NABU Berlin bereits am 24.10.2019 mitgeteilt ist ein Baubeginn vor Mai 2020 damit nicht mehr möglich.



Im Gewölbe im Sockel waren zwar Ende September 2019 durch die ausführende ARGE Sperren angebracht worden, damit in das traditionelle Winterquartier keine Fledermäuse einfliegen können. Es wurden jedoch nicht alle Zugänge gesperrt, so dass weiterhin Fledermäuse in die Gewölbe eingeflogen sind. Zwischen 21.10. und 26.10. wurden durch eine Gutachterin gleich drei verschiedene Arten in dem Quartier nachgewiesen: Wasserfledermaus, Zwergfledermaus und Rauhautfledermaus. "Bei den derzeitigen Außentemperaturen ist davon auszugehen, dass sich viele Fledermäuse bereits in den Winterschlaf begeben haben oder dies in den nächsten Tagen tun. Der Baubeginn würde die Störung oder Tötung der streng geschützten Tiere zur Folge haben. Dafür hat die ARGE keine Genehmigung beantragt und die konnte sie auch nicht bekommen, " erläutert Rainer Altenkamp, 1. Vorsitzender des NABU Berlin.



Die Genehmigung zum vorzeitigen Verschluss der Sockelgewölbe wurde am 09.09.2019 durch SenUVK erteilt. Anschließend erging am 04.10.2019 die artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung zur Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen unter Auflagen. Gegen die Genehmigung zur Sperrung und den Ausnahmebescheid hatte der NABU Berlin am 18.10.2019 geklagt. Die Klage hat aufschiebende Wirkung, solange SenUVK keinen sofortigen Vollzug anordnet. Das hat sie nun angelehnt. Rainer Altenkamp: "Wir freuen uns natürlich, dass nun auch SenUVK keine Möglichkeit mehr sieht, den sofortigen Baubeginn zu gestatten. Wir hoffen, dass alle Beteiligten nun endlich konstruktiv zusammenarbeiten, um ein sinnvolles und zeitnah umzusetzendes Konzept zum Erhalt oder Ersatz der durch den Bau gefährdeten Fledermausquartiere im Sockel zu erstellen." Das Fehlen von geeigneten Ersatzquartieren und eines planerisch abgesicherten Konzepts zu deren Erstellung waren einige der Klagegründe des N!

ABU Berlin.



"Wir begrüßen zudem ausdrücklich, dass SenUVK heute nun auch endlich die sofortige Entfernung der vorhandenen Sperren bis 08.11.2019 angeordnet hat", sagt Rainer Altenkamp. Auch das hatte der NABU Berlin bereits in seiner Klage gefordert.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (