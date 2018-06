Ab 15 Uhr: WELT überträgt live die Rückkehr der deutschen Fußballnationalmannschaft und die erste DFB-Pressekonferenz nach dem WM-Aus

WELT überträgt ab 15 Uhr live die Rückkehr der deutschen Fußballnationalmannschaft nach dem Ausscheiden bei der WM in Russland sowie die anschließende Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes.



Von der Landung am Flughafen Frankfurt und der Pressekonferenz im Anschluss berichtet Reporter Jens Reupert. Im WELT-Studio am Berliner Potsdamer Platz ordnet Marcus Tychsen das Geschehen ein.

