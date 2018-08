Deutsche Erstausstrahlung

Die Welt ist digital und auch Kriminelle verlagern ihre Geschäfte mittlerweile immer häufiger auf verborgene Seiten und Foren im Netz, ins so genannte Darknet. Was passiert an dem Ort, an dem es keine Regeln zu geben scheint? Und wie wappnen sich Polizei und Behörden im Kampf gegen das digitale Verbrechen? n-tv begibt sich in "Darknet – Die dunkle Seite des Internets" am 21. August um 22.10 Uhr in die Tiefen der offenbar überwachungsfreien Zone.



Während Unternehmen die Chancen der Digitalisierung feiern, rüstet auch das Verbrechen digital auf. Waffen, Drogen, Falschgeld oder Kinderpornographie: Kriminelle Offerten aller Art gibt es über das Darknet. Sogar Auftragsmorde sind per Mausklick möglich. Dabei ist das Vorgehen im Darknet extrem professionell. Die Umsätze liegen in dreistelliger Millionenhöhe, wobei die Dunkelziffer wahrscheinlich noch weit höher ist. Die Dokumentation wirft einen Blick in die Abgründe des Internets und deckt die Machenschaften der skrupellosen Kriminellen auf. Zudem werden auch die Methoden der Ermittler beleuchtet, die im Darknet Jagd auf die Verbrecher machen.



Für "Darknet – Die dunkle Seite des Internets" hat ein Reporterteam im Auftrag von n-tv über ein Jahr recherchiert. Die Ergebnisse sind einerseits erschütternd, zeigen aber, dass das Darknet durchaus auch positive Seiten hat und zum Beispiel politisch Verfolgten einen Schutzraum bietet.

