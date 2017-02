Bei der Sanierung des Hochhauses am Plärrer steht der nächste Meilenstein bevor. Am Montag, 27. Februar 2017 beginnen die Vorarbeiten für den Gerüstaufbau des 56 Meter hohen Gebäudes.



Bis zum Abschluss des Gerüstaufbaus werden vor dem Eingang des Hochhauses sowie an der Längsseite des Gebäudes in der Südlichen Fürther Straße mehrere markierte Parkplätze als Fläche für die Baustelleneinrichtung benötigt. Deshalb stehen bis Ende April 2017 vor dem Planetarium lediglich zwei Parkplätze und entlang der Längsseite noch sechs Parkplätze zur Verfügung.



Ebenfalls voraussichtlich ab dem 27. Februar könnte es beim Gerüstaufbau entlang der Rothenburger und Fürther Straße zu vereinzelten kurzen Behinderungen für die Fußgänger kommen. Die N-ERGIE bittet die Passanten dafür um Verständnis.



In den kommenden Monaten ist der Bau eines Fußgängertunnels entlang der Fürther Straße geplant.



Die Kernsanierung des Hochhauses am Plärrer wird voraussichtlich 2019 abgeschlossen. Die N-ERGIE stimmt sich bei allen Maßnahmen intensiv mit der Bauordnungs- und der Denkmalschutzbehörde der Stadt Nürnberg ab.

