Von Seinsheim nach Albertshofen: N-ERGIE stellt E-Auto für Testfahrten zur Verfügung

17.10.18

Besonders umweltfreundlich sind derzeit Bürgermeister Horst Reuther und seine Gemeindemitarbeiter unterwegs: Eine Woche lang testen sie in Albertshofen und Umgebung einen elektrisch betriebenen BMW i3 der N-ERGIE Aktiengesellschaft und sammeln erste Erfahrungen mit Elektromobilität und der Ladeinfrastruktur im Landkreis.



Horst Reuther empfing das Fahrzeug von Seinsheims Bürgermeister Heinz Dorsch, der es zuvor probeweise in seiner Kommune einsetzte. „Das Fahrzeug war eine echte Bereicherung. Das geräuscharme Fahren und die Beschleunigung aus dem Stand sind eine tolle Sache“, wusste Dorsch zu berichten. „Wir danken der N-ERGIE für die Möglichkeit, die Mobilität von morgen zu testen und spielen bereits intensiv mit dem Gedanken uns künftig ein E-Auto zuzulegen.“



Informationen zum Fahrzeug



Der BMW i3 ist ein rein elektrisches Fahrzeug und hat eine Reichweite von rund 300 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 150 km/h. Das Elektrofahrzeug kann an einer üblichen Haushaltssteckdose, einer Wandladestation oder einer öffentlichen Ladesäule geladen werden.



„Die Kraftstoffkosten liegen dabei deutlich unter den Kosten eines mit Benzin angetriebenen Autos“, berichtet Jürgen Lang, Kommunaler Kundenbetreuer bei der N-ERGIE. „100 Kilometer kosten bei einem Verbrauch von etwa zwölf Kilowattstunden rund drei Euro."



Elektromobilität bei der N-ERGIE



Energiewende heißt auch Mobilitätswende. Elektromobilität trägt zum Erreichen der Klimaschutzziele bei und stärkt aufgrund ihrer Speicher- und Ladestruktur gleichzeitig eine dezentral ausgerichtete Energiewende. Deshalb ist die Förderung der Elektromobilität fest in der Konzernstrategie der N-ERGIE verankert. Ihren eigenen Fuhrpark stellt die N-ERGIE sukzessive auf Elektrofahrzeuge um und setzt bereits über 100 Elektroautos für Dienstfahrten ein. Damit verfügt sie über eine der größten elektrisch betriebenen Flotten.



(lifePR) (