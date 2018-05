Vogelschutz: N-ERGIE rüstet Turmstation in Pagenhard um

Einsatz für mehr Vogelschutz: Netzmonteure der N-ERGIE Service GmbH haben die Turmstation in Pagenhard bei Westheim mithilfe eines Hubsteigers nachgerüstet und noch sicherer für Großvögel gemacht.



Unter anderem installierten sie zusätzliche Abdeckhauben an den Stationsdurchführungen und Überspannungsableitern, um so potenzielle Gefahrenquellen abzusichern. Zudem bauten sie Abdeckhauben für die vorhandenen Porzellan-Abspann-Isolatoren ein. Diese Maßnahmen schützen gerade Vögel mit großer Flügelspannweite besser vor Stromschlägen.



Umfangreiches Programm zur Nachrüstung



Die Umrüstung ist Teil eines bis 2023 angelegten Programms. Die N-ERGIE investiert sechs Millionen Euro, um sukzessive alle Turmstationen in ihrem Netzgebiet umzurüs-ten. Seit 2015 wurde bereits rund die Hälfte der 2.400 Stationen vogelsicherer gestaltet.



„Wir nehmen den Vogelschutz sehr ernst und engagieren uns bereits seit vielen Jahren dafür“, erklärt Klaus Gstädtner, Vogelschutzbeauftragter bei der Main-Donau Netzgesellschaft, die als Tochterunternehmen die Netze der N-ERGIE betreibt. „Neben den Umrüstungen von Turmstationen investieren wir zum Beispiel in Abdeckhauben für Isolatoren auf unseren Freileitungs-, Trag- und Abspannmasten. So leisten wir auch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt in unserer Region.“



Die Versorgung der Anwohner blieb durch Umschaltmaßnahmen für die Dauer der Arbeiten an der Turmstation in Pagenhard durchgängig gewährleistet.

