Sanierung der Rannaleitung in Reichenschwand

Verfahren mit wenigen Baugruben und geringen Verkehrsbeeinträchtigungen

Ab Ende April 2019 beginnt die N-ERGIE Aktiengesellschaft mit den Vorbereitungsarbeiten für die Sanierung der Rannaleitung in Reichenschwand. Mit einer Investition in Höhe von rund 4,6 Mio. Euro erneuert das Unternehmen die Rohrleitung auf einer Länge von insgesamt 1,4 Kilometern zwischen den beiden Ortsausgängen an der B14, unter der die Rohrtrasse verläuft.



Um den Straßenverkehr so gering wie möglich zu beeinträchtigen, setzt die N-ERGIE ein Verfahren ein, bei dem sich die Aufgrabungen auf lediglich acht Stellen reduzieren lassen und das sich unter anderem bereits bei der Sanierung der Rannaleitung in Lauf bewährt hat: Die neue, bis zu 540 Meter lange Kunststoff-Rohrleitung wird an den jeweiligen Baugruben in das bestehende Gussrohr eingezogen.



Versorgungssicherheit ist gewährleistet

Während der Baumaßnahme muss die Rannaleitung außer Betrieb genommen werden. Als vorbereitende Maßnahme baut die N-ERGIE deshalb zwischen Ende April und voraussichtlich Ende Juli 2019 eine Ersatzleitung und gewährleistet so die Versorgung mit Trinkwasser. Die überirdisch südlich von Reichenschwand verlaufende Ersatzleitung hat einen Durchmesser von 60 Zentimetern.



Im Anschluss daran beginnen dann die eigentlichen Sanierungsarbeiten. Diese werden bis Ende des Jahres andauern. Dabei wird das neue Rohrstück mit einer Wandstärke von 8,2 Zentimetern zunächst kalt verformt, so dass es seinen Außendurchmesser um rund zehn Prozent verringert. Danach wird es mit hoher Zugkraft in das bestehende und davor gereinigte Rohr eingefädelt. Nach dem Einziehen entspannt sich das flexible Material aus speziellem PE-Kunststoff auf seinen ursprünglichen Außendurchmesser von 90 Zentimetern und legt sich von innen an die alte Gussleitung an.



Geringfügige Verkehrsbeschränkungen

Dieses Verfahren ermöglicht es, dass die beiden Fahrspuren der B14 während der gesamten Bauphase mit wenigen Ausnahmen aufrechterhalten bleiben können. Neben kurzzeitigen Sperrungen für das Einbringen von Rohrbrücken über die B14 muss lediglich bei einem der Rohreinzüge die B14 für zehn Stunden gesperrt und umfahren werden. Die Sperrung erfolgt an einem Wochenende nach Absprache mit den Straßenverkehrsbehörden zwischen Samstagabend und Sonntag früh.



Die N-ERGIE tut alles, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten und bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Sie hat alle Maßnahmen eng mit den Behörden abgestimmt.

