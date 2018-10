N-ERGIE Kinotour bringt Heidenheim 500 Euro

12.10.18

Rund 100 Besucherinnen und Besucher lockte die N-ERGIE mit ihrer Kinotour am 8. September 2018 auf den Heidenheimer Festplatz.



Die Eintrittsgelder der Gäste, die die N-ERGIE auf insgesamt 500 Euro aufstockte, übergab Horst Hien, Betreuer für kommunale Kunden bei der N-ERGIE, am Mittwoch, 10. Oktober an die Erste Bürgermeisterin Susanne Feller. Heidenheim unterstützt mit dem Geld je zur Hälfte den Zweckverband Kloster Heidenheim und den Gartenbau- und Fremdenverkehrsverein Hechlingen.



N-ERGIE Kinotour 2018



Im Vorfeld der 14. N-ERGIE Kinotour konnten die Besucher selbst über das Filmprogramm bestimmen. Knapp 10.000 Kinofreunde wählten auf der Homepage der N-ERGIE aus sechs Filmen ihren persönlichen Favoriten aus. In Heidenheim fiel die Wahl auf „Dieses bescheuerte Herz“.



Mit rund 3.800 Besuchern, die zu den insgesamt 17 Spielorten in der Region kamen, war die N-ERGIE Kinotour auch in diesem Jahr wieder ein Zuschauermagnet.



Der Gesamterlös beläuft sich 2018 auf knapp 19.000 Euro und kommt komplett gemeinnützigen Einrichtungen vor Ort zugute. Über die Verwendung der Gelder entscheiden die einzelnen Kommunen selbst.



Über 50.000 Besucher in fast 200 Kommunen



Seit ihrem Start im Jahr 2005 spielte die N-ERGIE Kinotour mit mehr als 50.000 Zuschauern rund 180.000 Euro für gemeinnützige Einrichtungen in über 200 Kommunen in der Region ein.



Mit ihrer Kinotour oder als Sponsor für regionale Veranstaltungen und Einrichtungen übernimmt die N-ERGIE gesellschaftliche Verantwortung und trägt zu einem breiten Angebot an kulturellen, sportlichen und sozialen Aktivitäten in der Region bei.



Weitere Informationen zur Kinotour finden Sie unter www.n-ergie-kinotour.de

