Mörnsheim testet Elektro-Transporter

08.03.19

Besonders umweltfreundlich sind derzeit Bürgermeister Richard Mittl und seine Bauhof-Mitarbeiter unterwegs: Bis Montag, 18. März testen sie einen StreetScooter der N-ERGIE Aktiengesellschaft und können so erste Erfahrungen darüber sammeln, wie sich das elektrische Fahrzeug im täglichen Betrieb einsetzen lässt.



Am Freitag, 8. März überreichte Horst Hien, Betreuer für kommunale Kunden bei der N-ERGIE, die Autoschlüssel an Richard Mittl und erklärte dabei die Besonderheiten des Fahrzeugs.



Informationen zum Fahrzeug



Der rein elektrische StreetScooter hat eine Reichweite von rund 100 Kilometern. Das Nutzfahrzeug kann mit bis zu 720 Kilogramm beladen werden. Es besitzt einen Elektromotor mit Lithium-Ionen-Batterie und erzeugt beim Bremsen oder im antriebslosen Rollen Energie. Diese wird zum Laden der Batterie während des Fahrens genutzt.



Elektromobilität bei der N-ERGIE



Energiewende heißt auch Mobilitätswende. Elektromobilität trägt zum Erreichen der Klimaschutzziele bei und stärkt aufgrund ihrer Speicher- und Ladestruktur gleichzeitig eine dezentral ausgerichtete Energiewende. Deshalb ist die Förderung der Elektromobilität fest in der Konzernstrategie der N-ERGIE verankert.



Ihren eigenen Fuhrpark stellt die N-ERGIE sukzessive auf Elektrofahrzeuge um und setzt bereits über 100 Elektroautos für Dienstfahrten ein. Damit verfügt sie über eine der größten elektrisch betriebenen Flotten.

