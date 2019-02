Pressemitteilung BoxID: 738611 (N-ERGIE Aktiengesellschaft)

Höhere Masten für Pollenfelds neues Gewerbegebiet News abonnieren Main-Donau Netzgesellschaft erhöht im Auftrag der Gemeinde die bestehende Hochspannungsleitung / Zachenäcker II bei Preith Nürnberg 04.02.19 ) Die Gemeinde Pollenfeld hat ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen: Zachenäcker II bei Preith. Die darüber führende 110-kV(Kilovolt)-Hochspannungsleitung wird deshalb im Februar 2019 von der Main-Donau Netzgesellschaft um mehrere Meter erhöht.



„Die Erhöhung der Freileitung ist für das Gewerbegebiet außerordentlich wichtig, da nun Gebäude bis zu einer Höhe von zehn Metern unter der Leitung errichtet werden können“, begründete Pollenfelds Bürgermeister Wolfgang Wechsler die Entscheidung der Gemeinde.



Seit September 2018 arbeitet die Main-Donau Netzgesellschaft an dem 800 Meter langen Leitungsstück und hat ein Leitungsprovisorium errichtet, das während der gesamten Bauarbeiten die Versorgung der Stromkunden sicherstellt.



Im nächsten Schritt werden im Februar 2019 die bestehenden Masten durch höhere Stahlvollwandmasten ersetzt. Diese bestehen aus einem konisch zulaufenden Stahlkorpus mit quer laufenden Gittertraversen.



Im Anschluss beginnen dann die Leitungsarbeiten: Die Leiterseile müssen von der provisorischen Leitung auf die neuen Masten gezogen werden. Während dieser Arbeiten wird die Staatsstraße von Dienstag, 5. bis Freitag, 8. Februar 2019 für den Straßenverkehr gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Main-Donau Netzgesellschaft bittet hierfür für Verständnis. Nachdem der Strom durch die neue Leitung fließt, wird das Leitungsprovisorium abgebaut.

