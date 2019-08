Pressemitteilung BoxID: 762797 (N-ERGIE Aktiengesellschaft)

Hitzhofen testet Elektro-Auto

N-ERGIE stellt BMW i3 zur Verfügung

Besonders umweltfreundlich sind derzeit die Mitarbeiter der Gemeinde Hitzhofen unterwegs: Bis Donnerstag, 22. August testen sie einen BMW i3 der N-ERGIE Aktiengesellschaft und können so erste Erfahrungen darüber sammeln, wie sich das elektrische Fahrzeug im täglichen Betrieb einsetzen lässt.



Am Freitag, 9. August übergab Horst Hien, Betreuer für kommunale Kunden bei der N-ERGIE, das Fahrzeug an Bürgermeister Roland Sammüller und erklärte dabei dessen Besonderheiten und Vorzüge.



Informationen zum Fahrzeug



Der BMW i3 ist ein rein elektrisches Fahrzeug und hat eine Reichweite von rund 300 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 150 km/h. Es besitzt einen Elektromotor mit Lithium-Ionen-Batterie und erzeugt beim Bremsen oder im antriebslosen Rollen Energie, die zurück in die Batterie fließt. Geladen wird das Fahrzeug beispielsweise an einer Wandladestation der N-ERGIE, wie sie am Hitzhofener Rathaus installiert ist.



Elektromobilität bei der N-ERGIE



Energiewende heißt auch Mobilitätswende. Elektromobilität trägt zum Erreichen der Klimaschutzziele bei und stärkt aufgrund ihrer Speicher- und Ladestruktur gleichzeitig eine dezentral ausgerichtete Energiewende. Deshalb ist die Förderung der Elektromobilität fest in der Konzernstrategie der N-ERGIE verankert. Ihren eigenen Fuhrpark stellt die N-ERGIE sukzessive auf Elektrofahrzeuge um und setzt bereits über 100 Elektroautos für Dienstfahrten ein.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (