Hasler fordert: Unbundling muss für alle gelten

Übertragungsnetzbetreiber planen Investition in Erzeugungsanlagen

Derzeit bemühen sich die Übertragungsnetzbetreiber Amprion und TenneT mit Partnern aus dem Bereich der Gasfernnetze um die Genehmigung, in Power-to-Gas-Anlagen zu investieren. „Die Bundesnetzagentur verweigert die Genehmigung zurecht, denn die Investition in Erzeugungsanlagen durch Netzbetreiber stellt einen schweren Verstoß gegen das Unbundling dar“, erklärt Josef Hasler, Vorstandsvorsitzender der N-ERGIE Aktiengesellschaft.



„Dies ist kein Plädoyer gegen Power-to-X. Im Gegenteil.“ Durch diese Technologie wird aus überschüssigem Ökostrom Grüngas erzeugt und über das weit über 500.000 Kilometer lange Gasnetz weitflächig über ganz Deutschland verteilt. Dies sei, so Hasler, ein wichtiger Beitrag für die Dekarbonisierung, weil auf diesem Wege Grüngas natürliches Erdgas sukzessive ersetzen könne – zentral für eine erfolgreiche Wärmewende.



„Es ist wirtschaftlich, Power-to-X-Anlagen in unmittelbarer Nähe zu den Erzeugungsanlagen aus regenerativen Energien zu installieren. Denn damit verringert sich der Ausbaubedarf der Übertragungsnetze. In der Folge sinken die Stromtransportkosten, was letztlich die Haushaltskunden finanziell entlastet“, erläutert er.



Keine Machtverschiebung zulasten der Gesellschaft



Allerdings müssten für alle Marktteilnehmer auf dem Energiesektor dieselben Spielregeln gelten. Hasler erinnert daran, dass Unbundling, also die strikte Trennung von Netz, Erzeugung und Vertrieb, vom Gesetzgeber eingeführt wurde, um gleiche Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen.



„Diese Vorgaben haben Stadtwerke und Regionalversorger unter hohem Kostenaufwand konsequent umgesetzt. Auch wenn die Übertragungsnetzbetreiber versichern, dass die geplanten Anlagen den Marktteilnehmern diskriminierungsfrei zur Verfügung gestellt werden, ist dieser Vorstoß ein direkter Angriff auf das Unbundling. Die Genehmigung durch die Bundesnetzagentur würde die Marktmacht noch stärker zugunsten der Übertragungsnetzbetreiber verschieben. Ein kaum mehr zu kontrollierendes Oligopol ist aber nicht im Interesse der Volkswirtschaft“, betont Josef Hasler.

