Grundschüler erforschen umweltfreundliche Mobilität

Warum ist es so wichtig, dass wir das Klima schonen? Und welche Alternativen gibt es heute schon zu herkömmlichen Autos? Auf Einladung der N-ERGIE Schulinformation beschäftigen sich zwischen dem 22. Mai und dem 22. Juni 2017 dritte und vierte Klassen in der Region mit umweltfreundlicher Mobilität.



Doris Schäfer, Referentin der Deutschen Umwelt-Aktion e.V., nimmt die Schülerinnen und Schüler zunächst auf eine virtuelle Raumfahrt mit. Dabei lernen sie, wie sich der CO2-Ausstoß, den Autos mit ihren Abgasen verursachen, auf die Atmosphäre und letztlich unser Klima auswirkt. Gemeinsam mit Doris Schäfer entwickeln die Kinder Ideen, wie man sich umweltfreundlicher bewegen könnte: kürzere Strecken laufen, mit dem Fahrrad fahren oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Doch kann man nicht auch Auto fahren und trotzdem das Klima schonen?



Man kann! Und zwar mit Elektrofahrzeugen, die mit Strom aus erneuerbaren Energien aufgeladen werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Autos stoßen sie keinerlei Kohlenstoffdioxid aus. Die Grundschüler entdecken ganz spielerisch, welche Vorteile das bietet: So berechnen sie etwa, wie viele Bäume gepflanzt werden müssten, um die Abgase von Autos mit besonders hohem Benzinverbrauch auszugleichen.



Schließlich führt Doris Schäfer anhand eines echten Elektroautos aus dem Fuhrpark der N-ERGIE vor, wie leise ein Elektromotor läuft und wie einfach sich so ein Auto nach einer Fahrt wieder mit Strom aufladen lässt.



N-ERGIE Schulinformation – ein gesuchter Partner



Die N-ERGIE ist davon überzeugt, dass bereits Schüler für die Bedeutung der Ressource Energie sensibilisiert werden sollten. Deshalb führt die N-ERGIE Schulinformation Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen altersgerecht und spielerisch an die Themen Energie und Wasser heran.



Näheres zur N-ERGIE Schulinformation im Internet unter www.n-ergie.de/schulinformation



Teilnehmende Grundschulen in der Region:



• 22. Mai 2017: Langenzenn

• 26. Mai 2017: Uttenreuth

• 29. Mai 2017: Spardorf

• 31. Mai 2017: Willanzheim

• 1. Juni 2017: Albertshofen

• 19. Juni 2017: Marktbreit

• 20. Juni 2017: Leutershausen

• 21. Juni 2017: Uehlfeld

• 22. Juni 2017: Heideck

