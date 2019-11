Pressemitteilung BoxID: 777655 (N-ERGIE Aktiengesellschaft)

Erneuerbar erzeugter Strom kann perspektivisch Bayerns Strombedarf bilanziell decken - dafür ist allerdings ein deutlich stärkerer Ausbau erforderlich

Studie untersucht in vier Szenarien die Entwicklung der regenerativen Stromerzeugung in Bayern

Ziel einer CO2-neutralen Stromversorgung in Bayern wird bei Weiterführung des aktuellen Zubaus an Erneuerbaren verfehlt

Rund 51.000 Erzeugungsanlagen im Netzgebiet der Main-Donau Netzgesellschaft





Dezentral erzeugter Strom aus erneuerbaren Energien kann bilanziell und perspektivisch den Bedarf an elektrischer Energie in Bayern decken. Das ist das Ergebnis einer gemeinsam angelegten Studie der Netzbetreiber Bayernwerk Netz GmbH, LEW Verteilnetz GmbH (LVN) und Main-Donau Netz­gesellschaft. Die Bayerischen Stromnetzbetreiber haben analysiert, welche Entwicklungspfade hinsichtlich der regenerativen Stromerzeugung für Bayern möglich sind und ob Klimaneutralität im Stromsektor erreicht werden kann. Wissenschaftlich begleitet wurden die Netzbetreiber dabei von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V.



Studie beschreibt vier Szenarien

Die aktuelle Untersuchung knüpft an die Vorgängerstudie aus dem Jahr 2015 an und beschreibt die zukünftige Entwicklung der regenerativen Stromerzeugung in Bayern. In vier Szenarien liegen in hoher regionaler Auflösung die Prognosen für Wind und Photovoltaikanlagen auf Gebäuden sowie Freiflächen vor. Die beiden Szenarien „Vernetzung“ und „Regionale Erzeugung“ richten den Blick bis in das Jahr 2060 und gehen von einer vollständigen Klimaneutralität der Stromerzeugung in Bayern aus. Dies erfordert einen erheblichen Zubau an Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Eine CO2-neutrale Stromversorgung lässt sich hingegen nicht erreichen, wenn der Zubautrend der letzten drei Jahre lediglich fortgeschrieben (Szenario Trend) oder der aktuelle bundespolitische Rahmen (Szenario Politik) zugrunde gelegt wird.



Verteilnetze als Rückgrat einer dezentralen Energieversorgung

„Wir brauchen noch mehr Dynamik beim Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, wenn wir die Idee einer klimaneutralen Energieversorgung erreichen wollen“, betont Gerald Höfer, Geschäftsführer der Main-Donau Netzgesellschaft. „Den Verteilnetzen kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Sie werden auch in Zukunft das stabile Rückgrat einer dezentralen Energieversorgung sein. Darauf können sich die Menschen in Bayern verlassen.“



Neben der weiteren Integration der erneuerbaren Anlagen in das Stromnetz wird auch die absehbar zunehmende Beanspruchung der Stromnetze im Zuge neuer Anwendungen wie der Elektromobilität eine zentrale Aufgabe bleiben. Durch Netzausbau, den Einsatz innovativer Technologien sowie der Digitalisierung und Flexibilisierung in Erzeugung, Verbrauch und Speicherung sehen die Verteilnetzbetreiber sich für diese Aufgaben gut gerüstet. „Wir können den notwendigen Netzausbau zusätzlich optimieren, wenn wir auf Flexibilitätsoptionen in Erzeugung, Verbrauch und Speicherung netzdienlich zugreifen können“, sagt Gerald Höfer. Zudem werden die Verteilnetzbetreiber ihre Zusammenarbeit weiter intensivieren, um auch in Zukunft einen sicheren und effizienten Betrieb der Stromnetze sicherstellen zu können.



2060 kann in Bayern Ökostromerzeugung den Verbrauch übersteigen

Einen besonderen Stellenwert mit Blick auf die klimapolitischen Ziele haben die beiden Szenarien „Vernetzung“ und „Regionale Erzeugung“. Das Vernetzungsszenario setzt dabei einen starken bundesweiten Stromaustausch über Leitungen voraus. Im Szenario „Regionale Erzeugung“ wird hingegen Ökostrom bevorzugt vor Ort in Bayern erzeugt. In beiden Szenarien werden 2030 bereits rund 60 TWh grüner Strom erzeugt, 2060 sind es rund 85 TWh. Schreibt man den aktuellen Stromverbrauch fort, ließe sich mit dieser Menge 2030 rechnerisch rund 80 Prozent des Stromverbrauchs decken. 2060 produzieren die bayerischen Ökostromanlagen dann deutlich mehr Strom als verbraucht wird. Perspektivisch steht damit genügend regenerativer Strom für die Elektri­fizierung neuer Anwendungen wie Elektromobilität, Ausbau von Wärme­pumpen oder Power-to-X Maßnahmen zur Verfügung.



Starker Zuwachs von Photovoltaik

Ein wichtiger Baustein ist in beiden Szenarien der starke Zubau von Photovoltaikanlagen: Die installierte PV-Leistung auf Gebäuden erhöht sich von aktuell 9.500 MW auf 21.100 MW im Jahr 2030 bzw. 32.400 MW im Jahr 2060. Im Vernetzungsszenario verzeichnen zudem die Freiflächenanlagen einen deutlichen Zuwachs, von aktuell 3.000 MW auf 10.000 MW (2030) bzw. 25.200 MW (2060). Während im Regionalszenario der Zubau an Freiflächenanlagen etwas verhaltener ausfällt, kommt hier der Windkraft eine wichtigere Rolle zu. Das Szenario beschreibt einen Zubau der Windkraft von aktuell 2.800 MW auf 5.700 MW (2030) bzw. 9.300 MW (2060).



Windkraft mit regionalen Schwerpunkten

Im Regionalszenario erfolgt der stärkste Zubau von Windkraftanlagen mit +1.500 MW in Unterfranken. Es müssen aber auch Standorte in den südlichen Regierungsbezirken (Niederbayern: +1.200 MW und Schwaben: +1.100 MW) erschlossen werden, um die Klimaschutzziele zu erreichen. In den anderen Regierungsbezirken beträgt der Zubau zwischen 550 und 650 MW. Im Gegensatz zur Windkraft verteilt sich der Zubau von Freiflächenanlagen gleichmäßiger auf alle Regierungsbezirke. Mit 2.300 MW der größte Zubau entfällt auf den größten Regierungsbezirk, Oberbayern.



Hohe Zahl erneuerbarer Erzeugungsanlagen in Nordbayern

In das Verteilnetz der Main-Donau Netzgesellschaft speisen derzeit rund 51.000 Erzeugungsanlagen ein – Tendenz steigend. Aktuell sind bereits über 200 Windkraftanlagen mit ca. 750 MW installiert. Dies entspricht fast einem Drittel der derzeit bestehenden Windkraftanlagen in ganz Bayern. Die Studie zeigt auf, dass im Netzgebiet der Main-Donau Netzgesellschaft weitere 500 MW als Ausbaupotenzial vorhanden wären – unter Berücksichtigung der gesetzlichen und naturfachlichen Bestimmungen. Dies entspräche ca. 250 weiteren Windkraftanlagen allein im Netzgebiet der Main-Donau Netzgesellschaft – je nach Leistungsfähigkeit der Anlagen. Windkraft wird – so die Studie – besonders im Norden des Freistaats eine Rolle spielen.



Fast 900 MW installierte Leistung durch PV-Anlagen auf Gebäuden sind im Netzgebiet der Main-Donau Netzgesellschaft errichtet, bei den Freiflächen-Anlagen sind es noch einmal fast 500 MW. Das Ausbaupotenzial bei PV-Anlagen allein auf Gebäuden ist erheblich und beträgt ca. 2.200 MW. Die Städte werden hierbei verstärkt eine wichtige Rolle spielen. Bei den Freiflächenanlagen kommt es wesentlich auf die Verfügbarkeit von Flächen an. Die Studie geht für das Netzgebiet der Main-Donau Netzgesellschaft von einer bis zu vierfachen Erhöhung der installierten Leistung aus.

