Energiewende im Fokus: N-ERGIE lädt zu Gesprächsrunde in Freystadt ein

Stimmt es, dass die Energiewende unseren Strom teurer macht? Müssen wir viele Kilometer Stromautobahnen bauen? Gibt es bei uns bald zu wenig Strom? Über diese und weitere Fragen möchte die N-ERGIE Aktiengesellschaft mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern in Freystadt diskutieren.



Am Donnerstag, 23. März 2017 um 18:00 Uhr lädt die N-ERGIE zum Bürgerdialog SPEZIAL ins Spitalstadl, Marktplatz 10 nach Freystadt ein.



Beim Bürgerdialog SPEZIAL bringt das Unternehmen die Teilnehmer in Sachen Energiewende auf den aktuellen Stand. Experten der N-ERGIE sprechen über die Hintergründe und zeigen auf, wie die Energiewende vor Ort gelingen kann. Darüber hinaus nehmen sie sich Zeit für Fragen und Anregungen.



Die Veranstaltung ist kostenfrei, Interessierte können sich vorab online unter www.n-ergie.de/buergerdialog anmelden. Für Getränke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt. Außerdem gibt es im Rahmen des Bürgerdialogs SPEZIAL ein E-Bike zu gewinnen.



Hintergrund zum Bürgerdialog der N-ERGIE Bereits seit 2011 veranstaltet die N-ERGIE in Nürnberg und der Region den Bürgerdialog. Auch heuer ist die N-ERGIE in zahlreichen Kommunen in ihrem Netzgebiet zu Gast und steht zum Thema Energiewende Rede und Antwort.



Weitere Informationen im Internet unter www.nergie.de/buergerdialog.













