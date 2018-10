Bauarbeiten an der Fernwärme-Trasse in Röthenbach

01.10.18

Die Main-Donau Netzgesellschaft, ein Unternehmen der N-ERGIE Aktiengesellschaft, beginnt ab Donnerstag, 4. Oktober 2018 mit Reparaturarbeiten an ihrer Fernwärmeleitung in der Dombühler und der Insinger Straße im Nürnberger Stadtteil Röthenbach.



Die Arbeiten werden im Bereich der Fahrbahn ausgeführt, währenddessen werden die Fahrspuren verengt, teilweise fließt der Verkehr über den Parkplatzbereich am Fahrbahnrand. Zu Sperrungen oder Umleitungen des Verkehrs kommt es während der rund achtwöchigen Maßnahme nicht.



Nötig werden die Bauarbeiten, um die hohe Versorgungssicherheit der Fernwärme-Kunden aufrechtzuerhalten. Die bestehende Leitung wird auf einer Strecke von rund 130 Metern ausgetauscht.

Während der Einbindung der neuen Leitung wird es für einige Fernwärme-Kunden über Nacht zu einer vorübergehenden Versorgungsunterbrechung kommen. Die Main-Donau Netzgesellschaft informiert die Anwohner darüber gesondert.



Die Main-Donau Netzgesellschaft versucht die Einschränkungen auf das Notwendigste zu beschränken und bittet um Verständnis für diese unumgänglichen Maßnahmen.

(lifePR) (