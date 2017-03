Am N-ERGIE Übergang wird eine Glasscheibe ausgetauscht

In der Nacht von Montag, 13. März 2017, auf Dienstag, 14. März 2017, wird eine defekte Glasscheibe des Übergangs am N-ERGIE Centrum ausgetauscht. Während der Arbeiten müssen die Fahrbahnen in der Südlichen Fürther Straße in Richtung Fürth von ca. 22:30 Uhr bis voraussichtlich 5:00 Uhr gesperrt werden. In dieser Zeit wird der Verkehr über die Rothenburger Straße umgeleitet. Die Buslinie 34 der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg fährt wie gewohnt.



Die N-ERGIE versucht die Einschränkungen auf das Notwendigste zu beschränken und bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Die Maßnahme wurde mit den Behörden abgestimmt.

