Pressemitteilung BoxID: 748664 (N-ERGIE Aktiengesellschaft)

600 Jahre alte Geschichte erleben

Historisches Fabrikgut Hammer: Ausstellung ab Ostersonntag geöffnet

Das historische Fabrikgut Hammer bei Laufamholz öffnet ab Ostersonntag wieder seine Pforten. Bis Ende Oktober können sich die Besucher jeden Sonntag in zehn Räumen ein Bild über die 600 Jahre alte Geschichte des Fabrikdorfes Hammer machen.



Sie erfahren dort anhand von Dokumenten und ausgestellten Produkten, wie in Hammer seit dem 14. Jahrhundert bis zur Zerstörung im Jahre 1943 Messingblech und -folien erzeugt wurden. Eine rekonstruierte Arbeiterwohnung veranschaulicht das Alltagsleben.



Hammer zählt trotz seiner Zerstörung zu den bedeutendsten und reizvollsten Anlagen einer befestigten mittelalterlichen Industriesiedlung in Europa. Erhalten geblieben sind die Mauern, die Tordurchfahrt sowie idyllische Fachwerkhäuser. Der Obelisk am Hauptplatz wurde nach einem Vorbild aus dem alten Konstantinopel gestaltet.



Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar



Das historische Ensemble liegt im Wasserschutzgebiet der N-ERGIE. Die N-ERGIE bittet deshalb um besonders umweltschonendes Verhalten. Da es keine Parkmöglichkeiten gibt, bietet sich ein Fahrradausflug an.



Hammer ist aber auch gut mit dem ÖPNV zu erreichen: Ab Hauptbahnhof mit der Linie 5 bis Mögeldorf und weiter mit der Buslinie 40 bis Haltestelle Hammer. Von dort aus sind es noch etwa 600 Meter zu Fuß.



Ausstellung im historischen Fabrikgut Hammer

Christoph-Carl-Platz, Nürnberg

Geöffnet ab Ostersonntag bis Ende Oktober an allen Sonntagen von

14:00 bis 17:00 Uhr.

Der Besuch der Ausstellung ist kostenfrei

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (