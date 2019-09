Pressemitteilung BoxID: 769328 (N-ERGIE Aktiengesellschaft)

1.500 Euro für die Jugendfeuerwehr Etzelwang

N-ERGIE unterstützt ehrenamtliches Engagement

Im Rahmen ihrer Aktion „N-ERGIE für junge Menschen“ spendet die N-ERGIE Aktiengesellschaft 2019 insgesamt 40.000 Euro. Das Geld geht an Projekte, die sich ehrenamtlich für junge Menschen einsetzen, deren Fähigkeiten fördern und sich um die Allgemeinbildung des Nachwuchses kümmern.



Die Wahl fiel unter anderem auf die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Etzelwang, die 1.500 Euro erhält.



Das Geld wird für die attraktive Ausbildung des Feuerwehr-Nachwuchses eingesetzt. Dazu zählt beispielsweise die Ausstattung der neuen Floriansjünger, Lehrmaterialien wie eine Reanimationspuppe oder auch Aktivitäten wie Kegelabende, Kanutouren oder der Besichtigung der Flughafenfeuerwehr.



Spendenaktion „N-ERGIE für junge Menschen“



Seit 2008 verzichtet die N-ERGIE Aktiengesellschaft auf Weihnachtsgeschenke für Kunden und Partner. Stattdessen unterstützt der regionale Energieversorger mit dem Gegenwert der Geschenke in Höhe von 40.000 Euro ehrenamtliche Projekte – seit 2014 speziell für junge Menschen. Bei der Auswahl wurden Projekte mit nachhaltiger Wirkung in Nürnberg und in der Region zu gleichen Teilen mit jeweils 20.000 Euro berücksichtigt. Insgesamt 20 Organisationen wurden von einer ehrenamtlichen Jury ausgewählt.



Mitglieder der Jury für die Spendenaktion „N-ERGIE für junge Menschen“ waren die N-ERGIE Kunden Ulrike Baierlein, Udo Grasser, Edeltraud Schodt, Maria Wendler und Bettina Wild sowie Magdalena Weigel, Mitglied des Vorstands der N-ERGIE und ihr Vorgänger Karl-Heinz Pöverlein.



Verantwortung für die Menschen vor Ort



Die N-ERGIE kümmert sich nicht nur darum, dass Strom, Erdgas, Wasser und Wärme zuverlässig bereit stehen. Der regionale Energieversorger übernimmt auch gesellschaftliche Verantwortung. So unterstützt das Unternehmen zahlreiche Einrichtungen und Veranstaltungen und trägt dazu bei, dass den Menschen in Nürnberg und der Region ein breites kulturelles, sportliches und soziales Angebot zur Verfügung steht.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (