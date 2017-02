Stromer schickt sein neues S-Pedelec ST1 X ins Rennen und zeigt urbanes Design gepaart mit Spitzentechnologie

Helm aufsetzen. Smartphone zücken und Bike entriegeln. Aufsteigen. Power einstellen, lostreten – und den Mund wieder schließen. Denn durch die maximale Reichweite von bis zu 150 km und die Spitzengeschwindigkeit von bis zu 45 km/h fliegt dem Fahrer des neuen Stromer ST1 X potentiell nicht nur ein Lächeln ins Gesicht. Dank der geballten Power im Inneren des schnittigen S-Pedelecs hat man im dichten Stadtverkehr nämlich die Nase vorn und mühelos auch längere Strecken hinter sich. Voll vernetzt voraus lautet dabei die Devise. Denn der dezent im Oberrohr integrierte Boardcomputer mit Touch-Funktion zeigt nicht nur Geschwindigkeit, Unterstützungsgrad oder Akkustand an, sondern macht mittels Diebstahlschutz über GPS auch Langfingern Beine.



Starkes Outfit, volle Power und smart vernetzt

Farbenfroh und perfekt gestylt spricht das S-Pedelec junge und stilbewusste Fahrer an und bietet gleichzeitig eine herausragende Technologie, die seinesgleichen sucht. Dazu zählt insbesondere die herausragende Konnektivität samt eigener Stromer OMNI App mit Navigation, Feineinstellung und vollintegriertem Diebstahlschutz mit Alarm und Ortung. Aber auch in Sachen Power, Reichweite und Rahmendesign kann der jüngste Spross der Stromer-Flotte punkten: Hoch effizient schiebt der eigens entwickelte Cyro-Drive-Motor den Fahrer mit satten 35 Newtonmeter voran. Die starke 618-Wattstunden-Batterie ermöglicht Reichweiten von bis zu 150 Kilometern, die das Bike zu einer echten Alternative in Sachen moderner Mobilität machen. Um dabei die vielfältigen inneren Werte des ST1 X möglichst elegant und sportlich zu verpacken, zielt Stromer wie bei all seinen Modellen auf ein aufgeräumtes, gleichzeitig aber frisches Design ab. Folglich beherbergt der Rahmen des ST1 X das Touch-Display und den Großteil der Verkabelung. Ein überaus dynamisches Fahrverhalten ermöglicht die 1x11-Schaltung, die mit einem einzelnen vorderen Kettenblatt auskommt und damit einen Umwerfer ebenso unnötig macht wie den zugehörigen, zweiten Schalthebel. So wird durch Reduzierung die Komplexität verringert, das Design verbessert und gleichzeitig der Performance bei absolutem Fahrspaß kein Abbruch getan.

Bitte beachten Sie die Presseinformation mit den technischen Details im Anhang ...

myStromer AG

Die myStromer AG entwickelt und vermarktet weltweit innovative Elektrobikes. Die Stärke des Unternehmens liegt in der Entwicklung von Fahrradtechnik, elektrischen Komponenten, Software und deren Systemintegration. Durch unablässiges Streben nach höchster Qualität und innovativen Technologien, sowie die kontinuierliche Verbesserung der Design-Standards entsteht ein völlig neues, einzigartiges Fahrerlebnis.



Die Bikes von Stromer bieten so die ideale Lösung für die Herausforderungen des täglichen Pendelverkehrs im urbanen Raum. Die Schweizer Marke aus der BMC Switzerland Gruppe wurde 2009 gegründet. Im März 2013 bezog die myStromer AG ihren Hauptsitz in Oberwangen bei Bern. In Oberwangen befinden sich neben dem Management die Entwicklungsabteilung, die Montage, die Logistik, eine Serviceabteilung sowie ein Stromer Flagshipstore. Einen zweiten Montagestandort für den europäischen Markt betreibt die myStromer AG in Riedstadt, Deutschland.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren