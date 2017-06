Was hilft gegen unreine Haut?

Ursachen



Hautunreinheiten entstehen meistens in Zeiten hormoneller Schwankungen. Unschöne Pickel, Mitesser und sogar Akne sind nicht nur in der Pubertät eine Plage. Auch bei Erwachsenen jenseits der Dreißig können die Talgdrüsen vermehrt Sebum produzieren, verstopfen und sich entzünden. Die Ursachen für unreine Haut sind vielschichtig, teilweise auch genetisch oder psychisch durch Stress bedingt.



Tipps gegen unreine Haut



Um Pickel und Mitesser langfristig loszuwerden, sollten wir möglichst ganzheitlich vorgehen:



1. Umweltbelastungen minimieren



Schadstoffe, die wir über die Luft, das Wasser oder die Nahrung zu uns nehmen, werden über unsere Haut ausgeschieden. Da die Haut unser größtes Ausscheidungsorgan ist, führt dies entsprechend zu Unreinheiten.



2. Ernährung umstellen



Fast Food, Milchprodukte, weißer Zucker und Weißmehlprodukte beeinträchtigen die gesunde Darmflora. Sie behindern die Entgiftung unseres Körpers von Schlackenstoffen. Wenn wir es schaffen, Zusatzstoffe und Giftstoffe in unserer Ernährung wegzulassen und stattdessen frisches, unverarbeitetes Essen (Clean Eating) zu uns nehmen, werden sich die Hautprobleme bald deutlich bessern.



3. Nikotin und Alkohol meiden



Ein weiterer Hautfeind sind Nikotin und Alkohol. Sie sind potentiell verantwortlich für vergrößerte Poren, Pickel und Hautunreinheiten, ebenso wie für vorzeitige Alterungserscheinungen und Erschlaffung der Haut.



4. Medikamente möglichst nicht im Langzeitgebrauch



Medikamente sollten wir nur im Notfall und vorübergehend einnehmen, denn ebenso wie die Pille können auch Medikamente als Nebenwirkung langfristig den Hormonhaushalt des Körpers destabilisieren.



5. Gesichtspflege ohne Emulgatoren



Die natürliche Schutzschicht unserer Haut besteht aus Lipiden (Fetten). Diese Barriereschicht bewahrt die Haut vor umweltbedingten Schadstoffen und Bakterien, die von außen eindringen, entzündliche Pickel und Unreinheiten verursachen. Aggressive Tenside und Emulgatoren in Kosmetik zerstören diese schützende Lipidbarriere. Daher empfehlen wir eine tensid- und emulgatorfreie Gesichtsreinigung und –pflege zur Stärkung der Hautbarriere.



Die neue myrto Bio Traubenkern Gesichtspflege-Serie für unreine und sensible Mischhaut kommt völlig ohne Tenside oder Emulgatoren aus. Sie ist reich an Traubenkern-, Jojoba- und Arganöl. Diese kaltgepressten Pflanzenöle wirken Unreinheiten, Pickeln und Mitessern entgegen. Weiße Mineralerde beruhigt die Haut und hemmt Entzündungen. Die Rezeptur enthält keine Duftstoffe, keinen Alkohol oder andere Zusatzstoffe, die empfindliche Haut irritieren können.

myrto-naturalcosmetics® Manufaktur

Das junge Familienunternehmen myrto-naturalcosmetics stellt seit 2013 innovative Biokosmetik der Premiumklasse her, die in eigener Manufaktur in Bergisch Gladbach entwickelt und gefertigt wird. Die Rezepturen zeichnen sich durch optimierte Hautverträglichkeit aus und verzichten auf hautschwächende Emulgatoren und synthetische Konservierungsstoffe. Die Gesichtspflege ist zu 100% vegan, ohne Alkohol oder ätherische Öle. Die erlesene Wirkstoffkosmetik zur Stärkung der natürlichen Hautbarriere enthält eine minimalistische Anzahl an möglichst hautanalogen Inhaltsstoffen und ist insbesondere für sehr sensible und problematische Haut geeignet. Die vorzugsweise fair gehandelten Rohstoffe stammen aus kontrolliert biologischem Anbau oder kontrollierter Wildsammlung. Neben hochwirksamen und lösungsmittelfreien CO2-Pflanzenextrakten werden kaltgepresste, naturbelassene Pflanzenöle eingesetzt, um den vollen Wirkstoffgehalt zu bewahren.

