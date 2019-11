Pressemitteilung BoxID: 774856 (myrto-naturalcosmetics® Manufaktur)

Was braucht empfindliche Mischhaut in der kalten Jahreszeit?

Die Temperaturen kühlen merklich ab, die Tage werden kürzer und der Wind fegt das bunte Herbstlaub von den Bäumen. Unsere Haut wird zugleich durch Kälte und trockene Heizungsluft strapaziert. Bei sinkenden Temperaturen produzieren die Talgdrüsen weniger Fett, so dass der natürliche Schutzfilm der Haut abnimmt. Gerade empfindliche Mischhaut erfordert in der Übergangszeit mehr Aufmerksamkeit, reagiert sie doch schnell gereizt auf den Wechsel äußerer Einflüsse.



Empfindliche Mischhaut erkennen



Mischhaut ist gekennzeichnet durch eine ölige, verstärkt nachfettende T-Zone im Bereich von Stirn, Nase und Kinn. Demgegenüber ist die Wangenpartie eher trocken und rau. Empfindliche Mischhaut neigt zu Spannungsgefühlen bis hin zu Juckreiz und Rötungen. Sie mag weder Duftstoffe noch Emulgatoren, Konservierungsstoffe oder Alkohol. Was ist zu beachten, um Hautproblemen bei empfindlicher Mischhaut in dieser Jahreszeit vorzubeugen?



Sanfte Gesichtsreinigung



Die übermäßige Talgproduktion in der T-Zone ist nicht zuletzt ein Schutzmechanismus bei empfindlicher Mischhaut, um Feuchtigkeitsverlust bei falscher Pflege auszugleichen. Dies kann zu verstopften Poren, Pickeln und Akne-Schüben führen. Die Gesichtsreinigung für empfindliche Mischhaut erfordert sanfte und feuchtigkeitsspendende Rezepturen wie die Bio Traubenkern Cleansing Cream – ganz ohne Tenside, Duftstoffe oder Alkohol. Diese Gesichtsreinigung stärkt die natürliche Hautbarriere und sorgt dafür, dass deine Haut nicht unnötig entfettet.



Nährende Tagespflege



Die Bio Traubenkern Day Cream ist eine etwas fetthaltigere Tagescreme, die jetzt anstelle der leichten Feuchtigkeitspflege des Sommers – oder auch zusätzlich darüber - zum Einsatz kommen sollte. Der hohe Anteil an naturbelassener Bio Sheabutter, kaltgepresstem Argan- und Traubenkernöl wirkt rückfettend, schützt deine Haut optimal vor freien Radikalen und damit vor frühzeitiger Hautalterung. Zusätzliche Extrakte aus Rosmarin und Kamille hemmen Entzündungen, regulieren den Talgfluss und beruhigen deine gestresste Haut.



Sanft ausgleichend gegen Unreinheiten und Entzündungen bei teilweise übermäßiger Talgproduktion wirkt auch das Bio Balancing Oil – pur auf feuchter Haut aufgetragen oder 1-2 Tropfen zur Anreicherung der Gesichtscreme in der kalten, sonnenarmen Jahreszeit.



Beruhigende Gesichtsmaske



Wenn deine Haut durch ständig wechselnde Temperaturen und trockene Heizungsluft in der kalten Jahreszeit gereizt oder gerötet ist, solltest du sie etwa einmal pro Woche, bei Bedarf auch ruhig häufiger, zusätzlich mit einer beruhigenden Gesichtsmaske verwöhnen. Die tiefenwirksame Bio Jojoba Night Cream & Mask ist reich an hautstraffendem Traubenkernöl und entzündungshemmendem Beta-Glucan. Sanddorn als Radikalfänger und Anti-Aging Wirkstoff fördert den Aufbau von Kollagenfasern im Bindegewebe. Auch die Zellbildung und -heilung werden angeregt.



Ernährung und Hautbild



Wusstest Du, dass allein der Verzicht auf Kuhmilch schnell helfen kann, dein Hautbild nachhaltig zu verbessern? Milchprodukte fördern Entzündungen im Körper und können so zu Akne-Schüben beitragen. Ersetze tierische Milch durch pflanzliche Alternativen wie Hafer-, Soja-, Mandel- oder Reismilch. Auch solltest du Fast Food und stark zuckerhaltige Lebensmittel weitestgehend meiden, da diese ebenfalls unreine Haut und Pickel begünstigen. Iss dich stattdessen schön mit reichlich frischem Obst und Gemüse, Hülsenfrüchten und Nüssen. So enthalten Kürbiskerne, Fenchel, Chiasamen oder Quinoa wichtige Mikronährstoffe wie Zink, Eisen, Vitamin A, B3, C und E – unverzichtbar für gesunde, reine Haut!

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (