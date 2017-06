Johannisnacht: Mehr Busse im Einsatz

Zur Mainzer Johannisnacht vom 23. bis 26. Juni 2017 verstärkt die Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) das Fahrtenangebot und bietet ein Sonderticket an. Zum Auf- und Abbau der Veranstaltung wird die Ludwigsstraße von Mittwoch, 21. Juni, 3 Uhr bis Mittwoch, 28. Juni 2017, 3 Uhr gesperrt und die Buslinien umgeleitet. An allen vier Festtagen werden die Betriebszeiten ausgedehnt und die Straßenbahnen und Busse verkehren nahezu rund um die Uhr. Die genauen Fahrzeiten sind den gelben Sonderaushängen an den Haltestellen zu entnehmen. Von Fahrplanänderungen und Umleitungen ausgenommen sind die Linien 9, 33, 67, 75, 78 und N7.



Umleitungen während der Sperrung der Ludwigsstraße



Durch die Sperrung der Ludwigsstraße müssen die dort verkehrenden Buslinien ab Mittwoch, 21. Juni, 3 Uhr bis Mittwoch, 28. Juni, 3 Uhr umgeleitet werden. Achtung: Aufgrund der Umbauarbeiten in der Bahnhofstraße entfällt bei den umgeleiteten Linien die Haltestelle Münsterplatz. An der Haltestelle Münsterplatz (Ersatzhaltestelle in der Schillerstraße) und am Schillerplatz halten in dieser Zeit nur noch die Busse des Schienenersatzverkehrs (52, 53, E) und die Linie 66.



Die Umleitungen während der Sperrung der Ludwigsstraße im Überblick:



Linien 28, 54, 55, 56, 57, 90, 91 und 99: Ab Haltestelle Rheingoldhalle/Rathaus über Ersatzhaltestelle Höfchen/Listmann D bzw. E (Ecke Schusterstraße/Quintinsstraße) – Haltestelle Schusterstraße/Galeria Kaufhof – Haltestelle Bauhofstraße/LBBW Rheinland-Pfalz Bank C bzw. D – Haltestelle Neubrunnenplatz/Römerpassage zur Haltestelle Hauptbahnhof West/Taubertsbergbad. Der Rückweg erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Linien 62 und 63: Ab Haltestelle Hindenburgplatz/Architektenkammer Rheinland-Pfalz über Ersatzhaltestelle Bauhofstraße/Rheinland-Pfalz-Bank E bzw. F (in der Bauhofstraße) – Haltestelle Neubrunnenplatz/Römerpassage zur Haltestelle Hauptbahnhof West/Taubertsbergbad. Der Rückweg erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Ausnahme: Anstelle der Haltestelle Hauptbahnhof West wird die Ersatzhaltestelle Hauptbahnhof in der Alicenstraße bedient.



Linien 64, 65 und 67E: Ab Haltestelle Stadtpark über Haltestelle Holzturm/Malakoff-Passage – Haltestelle Fischtor – Haltestelle Rheingoldhalle/Rathaus – Ersatzhaltestelle Höfchen/Listmann D bzw. E (Ecke Schusterstraße/Quintinsstraße) zur Haltestelle Schusterstraße/Galeria Kaufhof. Der Rückweg erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Linie 70: Ab Haltestelle Eisgrubweg über Haltestelle Bahnhof Römisches Theater/CineStar – Haltestelle Holzturm/Malakoff-Passage – Haltestelle Fischtor zur Haltestelle Brückenplatz. Auf dem Rückweg wird zusätzlich die Haltestelle Rheingoldhalle/Rathaus C bedient.



Linie 71: Richtung Brückenplatz: Ab Haltestelle Eisgrubweg über Haltestelle Bahnhof Römisches Theater/CineStar – Haltestelle Holzturm/Malakoff-Passage – Haltestelle Fischtor – Haltestelle Rheingoldhalle/Rathaus A – Ersatzhaltestelle Höfchen/Listmann D zur Haltestelle Schusterstraße/Galeria Kaufhof. Bei Fahrten mit Ziel "Wallaustraße" erfolgt die Umleitung analog der Linie 70. Richtung Finthen: Ab der Haltestelle Brückenplatz über Haltestelle Rheingoldhalle/Rathaus C – Haltestelle Holzturm/Malakoff-Passage – Haltestelle Bahnhof Römisches Theater/CineStar zur Haltestelle Eisgrubweg.



Linie 92: Ab Haltestelle Stadtpark über Haltestelle Holzturm/Malakoff-Passage – Haltestelle Fischtor – Haltestelle Rheingoldhalle/Rathaus – Ersatzhaltestelle Höfchen/Listmann D bzw. E (Ecke Schusterstraße/Quintinsstraße) – Haltestelle Schusterstraße/Galeria Kaufhof – Haltestelle Bauhofstraße/Rheinland-Pfalz-Bank C bzw. D – Haltestelle Neubrunnenplatz/Römerpassage zur Haltestelle Münsterplatz. Der Rückweg erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Die Haltestellen Pfaffengasse und Altstadt/Holzhof werden in dieser Zeit nicht bedient. Als Ersatz für die Haltestelle Höfchen/Listmann werden an der Ecke Quintinstraße/Schusterstraße die Ersatz-Haltebereiche D und E bedient. Die MVG weist darauf hin, dass die Linien 60 in Richtung Ginsheim, 61 in Richtung Laubenheim und 68 in Richtung Hochheim abweichend von den restlichen Linien am Haltebereich C halten.



An der Haltestelle Schillerplatz halten auch während des Festes die Buslinie 66 sowie die Busse des Schienenersatzverkehrs der Linien 52, 53 und E. Für den Zeitraum Freitag bis Montag wurden für viele Linien Sonderfahrpläne erstellt. Die gelben Aushangpläne sind an allen betroffenen Haltestellen angebracht.



Sonderfahrkarte zur Mainzer Johannisnacht



Zur Mainzer Johannisnacht bietet die MVG das VMW-Veranstaltungsticket (gültig in Mainz-Wiesbaden, RMV-Preisstufe 13) an. Das Veranstaltungsticket ist eine ermäßigte Hin- und Rückfahrkarte zum Preis von 4,50 € (Kinder 2,70 €) und sowohl an den Automaten als auch beim Fahrpersonal erhältlich. Die Karte muss jeweils für die Hin- und die Rückfahrt im Fahrzeug entwertet werden. Um Verspätungen zu vermeiden, bittet die MVG um den bevorzugten Kauf am Automaten, sofern ein Automat vorhanden ist. Für Gruppen wird die Gruppentageskarte für bis zu fünf Personen zum Preis von 10,10 € empfohlen.



Weitere Auskunft erteilt gerne die RMV-Mobilitäts-Beratung im Verkehrs Center Mainz, Bahnhofplatz 6 A unter der Telefonnummer 12 77 77 oder im Internet unter www.mvg-mainz.de.

