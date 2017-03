Brasilien: Mehrheit des Buchhandels arbeitet mit Metabooks

Zweitgrößter Filialist Livraria Cultura erweitert den Kundenkreis der portugiesisch-sprachigen VLB-Version – vor Systemstart bereits mehr 50 Prozent Marktabdeckung bei den brasilianischen Sortimentern | Exklusivvertrag mit Nielsen Bookscan Brasil über Lieferung von Metadaten



Zwei aktuelle Vertragsabschlüsse belegen die große Nachfrage des brasilianischen Buchmarkts nach standardisierten Metadaten, die die portugiesisch-sprachige Version des Verzeichnisses Lieferbarer Bücher (VLB) in Zukunft bedienen wird. Livraria Cultura, die nach Umsatz zweitgrößte Buchhandelskette des Landes, setzt auf den deutschen Technologieexport. Damit erreicht Metabooks bereits vor dem offiziellen Start eine Marktabdeckung von über 50 Prozent im brasilianischen Buchhandel. Auch das Marktforschungsunternehmen Nielsen Bookscan Brasil wird Metabooks als Datenlieferant für seine Dienstleistungen nutzen und hat zu diesem Zweck eine exklusive Vereinbarung für die kommenden drei Jahre getroffen. Der Livebetrieb der Datenbank beginnt im zweiten Quartal 2017.



Die große Zustimmung für das Projekt zu einem so frühen Zeitpunkt erklärt sich Ricardo Costa, CEO Metabooks Brasil, so: „Unsere Plattform entwickeln wir auf Basis der konkreten Anforderungen vor Ort. So stellen wir sicher, dass die Datenbank einen essentiellen Beitrag zum Unternehmenserfolg von Marktteilnehmern unterschiedlichster Größenordnung leistet.” Auch für die Zusammenarbeit mit Nielsen Bookscan Brasil sei die Flexibilität bei der Anpassung des Systems an die spezifischen Kundenwünsche eine wichtige Voraussetzung gewesen. In den kommenden drei Jahren beliefert Metabooks den Statistikdienstleister exklusiv mit validierten und standardisierten Produktinformationen des brasilianischen Buchmarkts. Ismael Borges, Manager bei Nielsen Bookscan Brasil, ergänzt: „Unsere Kollegen im Vereinigten Königreich haben in der Vergangenheit bereits positive Erfahrungen mit der MVB gemacht, die Metabooks entwickelt und für ihre hohe Expertise im Metadatenmanagement bekannt ist. Für unsere Marktforschungsarbeit ist die Zusammenarbeit mit einem kompetenten und zuverlässigen Datenlieferanten entscheidend. Und den haben wir mit Metabooks Brasil gefunden.“



„Das hohe Maß an Vertrauen, dass Livraria Cultura und Nielsen Bookscan Brasil in uns setzen, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um mit Metabooks der zentrale Metadatenanbieter für den brasilianischen Buchmarkt zu werden. Mit diesen Partnern und einer umfassenden Marketing-Kampagne in Kooperation mit dem Branchenmagazin PublishNews werden wir die Entwicklung weiter vorantreiben”, sagt Ronald Schild, Geschäftsführer der MVB Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH.



Erst Ende August 2016 hatten die MVB und der brasilianische Verlegerverband Câmara Brasileira do Livro (CBL) auf der Buchmesse in São Paulo die Beta-Version der Metadaten-Plattform präsentiert und damit die Akquise bei Verlagen und Buchhandlungen offiziell gestartet. Dank der bisher erzielten Abschlüsse mit Großkunden stehen bereits vor Start des Live-Systems im Frühjahr 2017 über 30.000 lieferbare Titel zum Datenimport und -export bereit. Die Entwicklung von Metabooks wird vom Geschäftsbereich MVB Labs von Frankfurt aus geleitet. Den laufenden Betrieb der Plattform in Brasilien wird die Tochtergesellschaft Metabooks Brasil Ltda verantworten, die im Dezember 2016 gegründet wurde. Der brasilianische Verlegerverband CBL wird sich im Rahmen eines Joint Ventures daran beteiligen, genauso wie die Frankfurter Buchmesse.



Zu den bisherigen Metabooks-Kunden gehören die beiden marktführenden Buchhändler Brasiliens, Saraiva und Livraria Leitura (gemessen am Filialnetz), sowie die Verlagsgruppe Companhia das Letras (Teil von Penguin Random House), die Verlagsgruppe Editora Melhoramentos, die Kinderbuchverlage Girassol / Faro, der Bildungsverlag Trilha Editorial, der STM-Verlag Elsevier, der Verlag WMF Martins Fontes und der Verlag Intrinseca. Auch der Zwischenbuchhändler Casa de Livros Distribuidora arbeitet zukünftig mit Metabooks.



metabooks.com

facebook.com/metabooksbrasil

vlb.de/metabooks

Livraria Cultura wurde 1947 von Eva Herz in São Paulo gegründet und betreibt 18 Filialen in 17 Städten. Nach Saraiva ist der Filialist mit einem Marktanteil von 11Prozent (Quelle: Sindicato Nacional dos Editores de Livros SNEL) die zweitgrößte Buchhandelskette in Brasilien (gemessen am Umsatz). livrariacultura.com.br

Nielsen Bookscan bietet einen Monitoring-Service für Buchverkäufe in zehn Ländern an: Vereinigtes Königreich, Irland, Australien, USA, Italien, Spanien, Neuseeland, Südafrika, Indien und Brasilien. nielsenbookscan.co.uk

leitura.com





Über das VLB



Mit rund 2,5 Millionen Produkten aus über 21.000 Verlagen listet das Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB) seit mehr als 45 Jahren tagesaktuell nahezu alle lieferbaren deutschsprachigen Publikationen – von Kleinst- oder Selbstverlagen bis hin zu großen Publikums- oder Wissenschaftsverlagen – in einer standardisierten und normierten Darstellung. Buchhandlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz nutzen das System zur Recherche. Außerdem beziehen die meisten großen buchhändlerischen Plattformen die VLB-Daten für ihre Online-Shops. Neben vollständigen bibliografischen Informationen umfasst das Angebot Coverabbildungen und zusätzliche Metadaten wie Angaben zu Lieferbarkeit, Inhalt und Thema-Klassifikation sowie Hinweise zu den Bezugsquellen. Als zentrale Datenbank für Referenzpreise sichert das VLB die Einhaltung der Buchpreisbindung. Derzeit wird das VLB zur umfassenden Metadatenbank der Branche weiterentwickelt. www.vlb.de | www.info.vlb.de

MVB Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH

Die MVB Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH ist das führende Service-Unternehmen für die deutsche Buchbranche. Als Tochterunternehmen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e. V. bietet sie eine breite Palette verschiedener Produkte und Dienstleistungen für Verlage und Buchhändler an, die die Vermarktung von Büchern unterstützen und Orientierung im Buchmarkt geben. Zentrale Angebote sind das Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB) und das Titelinformationssystem VLB-TIX sowie das Branchenmagazin Börsenblatt und das Kundenmagazin Buchjournal.



www.mvb-online.de | www.facebook.com/mvbfrankfurt

