Pressemitteilung BoxID: 772664 (MUT e.V. - Musik und Tun)

Zauberhafte Hexen erobern die Bühne

Musical-Dinner-Show beim Vilserwirt

Go-Musica, die Musicalformation des gemeinnützigen Vereins MUT-Musik und Tun, nimmt das Publikum mit in ein Land, in dem keiner um Hexen weint, in dem man frei und schwerelos sein kann, und wo man getrost durch die Welt tanzen darf. Gleich an zwei Tagen, am Freitag und Samstag, 25. und 26. Oktober, kommt die Essenbacher Gruppe mit der Musical-Dinner-Show „Zauberhafte Hexen“ zum Vilserwirt nach Altfraunhofen. Die neuste Musical-Adaption orientiert sich an der Geschichte des „Zauberer von OZ“ mit der unverhofften Ankunft des Mädchens Dorothee an dem skurrilen Ort hinter dem Regenbogen. Schnell wird Dorothee klar, dass OZ voller Rätsel ist, die es aufzuklären gilt. Wieso zeigt der Herrscher des Landes nie sein Gesicht? Wie kommt die böse Hexe des Westens zu ihrer grünen Hautfarbe? Und was hat es eigentlich mit dem Verschwinden der sprechenden Tiere auf sich? Tickets für die Musical-Veranstaltung inklusive 4-Gänge-Menü gibt es nur im Vorverkauf beim Landgasthof „Zum Vilserwirt“, Tel. 08705-1251. Weitere Informationen unter 0151-253 233 73.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (