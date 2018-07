Weltmusikalische Reise mit Flez Orange

Am 22. September ist es endlich soweit. Vor über einem Jahr starteten die Gespräche mit Flez Orange über ein Gastspiel in der damals noch in Vorbereitung befindlichen Kleinkunstbühne. Und nun steht der Auftritt der unverwechselbaren Musiker von Flez Orange am 22. September in Essenbach an. Die Bühne am Schardthof in Essenbach ist mittlerweile schon fast ein Jahr alt und hat sich in dieser kurzen Zeit bereits einen festen Platz in der Kleinkunstszene erobert. Und so lag es nahe, nun auch Flez Orange zu empfangen und dem Publikum zu präsentieren. Flez Orange zu beschreiben ist gar nicht so einfach. Sie selbst bezeichnen sich als „erfrischend, wunderschön, sexy, gnadenlos, irre, aufmüpfig, fremdartig, humorhaft, strahlvoll, unkompromissig, bärengroß, riesenstark, glanzhaft, turbolös und damit unfassbar“. Flez Orange bringt auf virtuose Art scheinbar alle Musikstile dieser Welt zum Klingen: Polka und Folk, Klezmer und Jazz, Reggae und Rock wirbeln bunt durcheinander – musikalische Vielfalt von ihrer besten Seite! Die fünf Musiker überzeugen dabei mit außergewöhnlichen Melodien und rhythmischem Feingefühl, ihre Zwischenmoderationen lassen kein Auge trocken bleiben. Und wer sie einmal gehört hat, der ist süchtig nach mehr. Tickets gibt im Vorverkauf beim Wochenblatt Landshut, in Essenbach in der Bühne am Schardthof während aller Veranstaltungen, bei der Lottoannahme im Edeka, bei der Postagentur und Online auf der Homepage www.buehne-am-schardthof.de. Das Konzert beginnt um 20 Uhr (Saaleinlaß 19 Uhr). Die Gastronomie steht, wie an allen anderen Veranstaltungstagen, immer schon ab 17 Uhr mit einer Spezialitätenkarte zur Verfügung. Den Gastrogästen wird angeboten am Veranstaltungstag vor Ort Plätze im Saal zu reservieren und so gemütlich in der Gaststube, oder bei schönem Wetter auch im Biergarten, bis kurz vor Veranstaltungsbeginn die Gastronomie zu genießen. Weitere Informationen auch telefonisch unter 0151-253 233 73.

