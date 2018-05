Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt

Bis auf den letzten Platz war der Saal der Essenbacher Kleinkunstbühne gefüllt. Und alle wollten das neue „Fräuleinwunder“ aus Landshut sehen, hören und erleben. Dem musikalischen Tausendsassa, Erich M. Mayer ist mit der Damenformation ein richtiger Glücksgriff gelungen. So unterschiedlich die fünf Sängerinnen auch sind, so harmonisch klingen sie, wenn sie Stücke, wie zum Beispiel von den Comedian Harmonists, neu interpretieren und aus den Arrangements von Eric M. Mayer mit Witz, Charme und stets sicherer Tonwahl, wahre Höhepunkte machen. Dem Publikum, das sogar teilweise aus der Landeshauptstadt angereist war, und trotz der Irritationen aufgrund der gesperrten Autobahnausfahrt Essenbach, dann über Wörth doch noch die Bühne am Schardthof gefunden hatte, war begeistert vom Retro-Glamour der Ladies.



Der jungen Essenbacher Musicalgruppe, die sich im gemeinnützigen Verein „MUT-Musik und Tun“ organisiert hat, ist es gelungen, aus dem Stand heraus und mit viel Eigenengagement der zumeist Jugendlichen, eine Kleinkunstbühne zu gründen. Die „Bühne am Schardthof“ hat sich innerhalb kürzester Zeit bereits einen festen Platz in der kulturellen Landkreis-Szene erobert. Die Lamettas kehren aufgrund des großen Erfolges schon in diesem Jahr wieder zurück nach Essenbach. Am Freitag, 28. September spielen sie erneut in der Bühne am Schardthof. Der Vorverkauf dafür hat bereits begonnen. Tickets gibt es in Essenbach bei der Lottoannahme im Edeka, der Postagentur sowie online auf der Homepage www.buehne-am-schardthof.de.

