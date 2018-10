Schottisch-Irische Klänge

26.10.18

Seit nun gut fünfzehn Jahren widmet sich die Gruppe Craigh Na Dun der Darbietung schottischer und irischer Geschichte und Geschichten in wehmütigen Balladen, mystischen Instrumentalstücken und vielen mitreißenden Pubsongs. Dass sie dabei ihren ganz eigenen Stil gefunden haben, erstaunt und begeistert nicht nur so manchen Schotten. Und wer vor der Vorstellung noch kein Schottland-Fan war, der läuft Gefahr, dies nach der musikalischen Begegnung mit Craigh Na Dun nicht mehr verhindern zu können. Saaleinlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Die Gastronomie der Bühne am Schardthof öffnet wie immer an den Veranstaltungstagen bereits um 17 Uhr und steht mit einer Spezialitätenkarte zur Verfügung. Für Gastronomie-Gäste wird angeboten, am Veranstaltungstag Plätze im Saal zu reservieren, damit sie entspannt bis Vorstellungsbeginn in der gemütlichen Gaststube verweilen können. Tickets gibt es im Vorverkauf zu 15 Euro (Abendkasse 17 Euro) in Essenbach in der Gastronomie der Bühne am Schardthof während der Veranstaltungen, bei der Lottoannahme im Edeka, bei der Postagentur und online unter www.buehne-am-schardthof.de. Weitere Informationen telefonisch unter 0151-253 233 73.

