"Kunst trifft Bühne" in der Bühne am Schardthof

04.10.18

„Ich bin überwältigt“, so der Essenbacher Fotokünstler Andreas Richter, der am Feiertag in die Bühne am Schardthof zu seiner ersten Ausstellung eingeladen hatte. Der Besucherandrang war gewaltig und so war es nicht verwunderlich, dass am Ende des Abends einige Bilder den Besitzer wechselten. Alleine die Versteigerung eines frei aus der Ausstellung zu wählenden Bildes brachte 305 Euro, die genau wie die gesammelten Spenden, demnächst an Landrat Peter Dreier für die „Stille Hilfe e.V.“ übergeben werden. Landrat Peter Dreier war persönlich vor Ort und zeigte sich überrascht von den Räumlichkeiten und dem Programm der Essenbacher Kleinkunstbühne. Aber nicht nur die Bilder des Ausstellers, sondern auch das musikalische Rahmenprogramm werden den Vernissage-Besuchern in guter Erinnerung bleiben, denn neben der in der Bühne am Schardthof beheimateten Musicalgruppe des gemeinnützigen Vereins „MUT-Musik und Tun“ traten auch die Sängerin K.RINA und der Sänger Coby Kolb auf. Während die Musicalgruppe Auszüge aus dem Musical „Jekyll & Hyde“ präsentierte, zeigte sich K.RINA unter anderem mit dem Pocahontas-Song „Farbenspiel des Winds“. Coby Kolb hatte sogar mit einem neuen selbstgeschriebenem Song Live-Premiere. Kulinarisch abgerundet wurde die Vernissage mit einem Fingerfood-Buffet von „AMO-do-MIO“. Die nächste Vernissage in der Reihe „Kunst trifft Bühne“ wird wieder am Muttertag, 12. Mai 2019 mit abstrakter Malerei der Landshuter Künstlerin Csilla Lieb sein.

