Kunst trifft Bühne am Muttertag

Die Bühne am Schardthof präsentiert dieses Jahr zum Muttertag am 13. Mai 2018 etwas ganz Besonderes in Essenbach. In Rahmen der neuen Reihe „Kunst trifft Bühne“ wird am Sonntag, 13. Mai ab 15 Uhr die Ausstellung "Abstrakte Malerei trifft auf Fine Art Photography” feierlich eröffnet. Zwei Künstlerinnen gewähren dabei Einblicke in ihr kreatives Schaffen aus abstrakter Malerei, Skulpturen und Fotografien. Für das musikalische Ambiente sorgt die Musicalgruppe "Go-Musica" und der Landshuter Erzähler Dieter Schmid-Hermann entführt die Besucher mit seinen Geschichten in die zauberhafte Welt der Märchen. Bei einem Glas Sekt und Häppchen gibt es ausreichend Gelegenheit auch mit den Künstlerinnen ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei! Die Gastronomie steht an diesem Tag darüber hinaus bereits schon ab 11 Uhr ebenfalls mit einem besonderen Muttertagsevent zur Verfügung, einem italienischen Buffet. Am Nachmittag wird Kaffee und Kuchen angeboten. Und bei gutem Wetter lockt der gemütliche Kastanienbiergarten zum Verweilen. Weitere Informationen und Reservierungen für das Muttertagsbuffet unter Tel. 0151-253 233 73 sowie auf der Homepage www.buehne-am-schardthof.de

