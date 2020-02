Pressemitteilung BoxID: 788172 (MUT e.V. - Musik und Tun)

HookedOnStrings gastiert in Essenbach

Bühne am Schardthof präsentiert Acoustic-Trio

Am 13. März präsentiert die Bühne am Schardthof einen Geheimtipp in der Musikszene. Mit „HookedOnStrings“ kommt ein Trio in die Kleinkunstbühne, das sich den Klängen der verschiedenen Saiteninstrumente verschrieben hat. Mit Gitarre, Mandoline, Ukulele oder Dobro entsteht ein Sound, der bewusst und respektvoll Genre-Grenzen überschreitet: Acoustic Pop und - Folk, Blues, Bluegrass mit Ausflügen in Jazz, Swing und Celtic Folk. Dazu kommt die ausdrucksstarke Stimme von Anita Rose, die den Sound von „HookedOnStrings“ gesanglich prägt. Neben Songs von den Rolling Stones, Eagles, John Mellencamp, Stephen Stills und anderen Größen der amerikanischen Szene widmet sich das Trio auch selbst komponierten Songs. Am 13. März, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) zeigt „HookedOnStrings“ das ganze Spektrum ihrer „handgemachten“ Musik. Songs von Van Morrison, C.C.R., Neil Young, die Eagles, Crowded House oder den Rolling Stones finden sich ebenso auf der Setlist des Trios, wie Eigenkompositionen, die die ganze Bandbreite ihrer musikalischen Vorlieben beleuchten. Tickets gibt es im Vorverkauf beim Wochenblatt Landshut, sowie in Essenbach in der Bühne am Schardthof während aller Veranstaltungen, bei der Lottoannahme Sohr im Edeka und der Postagentur sowie online auf der Homepage www.buehne-am-schardthof.de. Informationen unter Tel. 0151-253 233 73. Die Gastronomie der Bühne am Schardthof steht wie an allen Veranstaltungstagen bereits ab 17h mit einem Büfett zur Verfügung. Für Gastronomiegäste besteht die Möglichkeit bei Ankunft bereits Plätze im Saal zu reservieren um so bis Veranstaltungsbeginn entspannt in der gemütlichen Gaststube verweilen zu können.

