Casting am 09.06.18: Musicalgruppe Go-Musica des Vereins MuT e.V. sucht Verstärkung

Wie Perlen auf einer Schnur reihen sich die Vorstellungen der Musicalgruppe ‚Go-Musica‘ des Vereins ‚MuT – Musik und Tun e.V.‘ aneinander: Shows wie „Sei hier Gast“ oder „Die Leichenbraut“, aber auch Musicalkurzbeiträge z.B. bei privaten Feiern erfordern viel Engagement und Begeisterungsfähigkeit. Parallel dazu entwickeln die Kreativköpfe des Vereins immer neue Ideen und planen weitere Produktionen. Noch dieses Jahr auf die Bühne kommen das märchenhafte Musicalprojekt ‚Sei hier Gast‘ (im Oktober auf der Theaterbühne des Vilserwirt in Altfraunhofen bzw. im November in der ‚Bühne am Schardthof‘) und die dramatische Show ‚König der Narren‘ (im Juli im Schardthof).



Um terminlich so dicht beieinander liegende, doch inhaltlich unterschiedliche Shows auf die Bühne bringen zu können, ist ein großes Team erforderlich: Schule, Studium und Arbeit, aber auch Familie und Freundschaften erfordern projektbezogenes Arbeiten, wo sich jeder immer wieder neu entscheiden kann, bei welchen Projekten man sich einbringen will und kann.



Für musicalbegeisterte Sänger, Schauspieler und Tänzer birgt diese Arbeitsweise die Möglichkeit, das Go-Musica-Team zeitnah zu verstärken und schon nach wenigen Wochen mit anderen auf der Bühne zu stehen. Voraussetzungen: ein Mindestalter von 14 Jahren und die Lust darauf, sich künstlerisch weiter zu entwickeln. Dabei ist es zweitrangig, ob man Newcomer ist oder bereits über Bühnenerfahrung verfügt: Jeder bekommt die Chance zu zeigen, welches Potenzial in ihm steckt!



Interessiert? Dann auf zum Go-Musica-Musical-Casting für Sänger, Schauspieler und Tänzer am Samstag, den 9. Juni in die ‚Bühne am Schardthof‘ (Schardthof 1, Essenbach), Ankommen ab 11.30 Uhr, Beginn 12.00 Uhr (Dauer ca. vier 4 Stunden).



Mitzubringen sind bequeme Kleidung und Turnschuhe/Schläppchen. Für Schauspiel und Tanz ist keine besondere Vorbereitung erforderlich. Die Teilnehmer bekommen vor Ort Schauspielszenen und eine Tanzchoreographie. Sänger bringen ihre Songtexte und Playbacks auf USB-Stick, Smartphone, CD oder einem anderem Speichermedium mit.



Wer sich ein Bild von der Gruppe machen will, schaut am besten bei Facebook rein oder auf die Website der Gruppe www.go-musica.de. Weitere Infos und Voranmeldung bei Antonio D’Auria unter Tel. 0151-253 233 73 bzw. per Email info@go-musica.de.

