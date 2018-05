Freier Eintritt ins Museum Wiesbaden an jedem ersten Samstag im Monat

Am freien Samstag, den 2. Juni 2018 lädt das Museum Wiesbaden bei freiem Eintritt zum Besuch der aktuellen Sonderausstellungen und Sammlungspräsentationen ein. Thema ist die Kabinettausstellung „Hommage à Palermo“(bis 28. Oktober 2018) um welche herum Veranstaltungen für Klein und Groß angeboten werden.



Blinky Palermo (1943-1977), Maler und Objektkünstler, würde am 2. Juni seinen 75. Geburtstag feiern. Die abstrakten und wegweisenden Arbeiten des Künstlers, insbesondere seine Gemälde, Druckgrafiken und Bildobjekte, verbinden Farbfeldmalerei und Konstruktivismus. Vermeintlich geometrische Formen, ausfasernde Ränder, Ungenauigkeiten und intensive Farben sind charakteristisch für das humorvolle im Oeuvre des gebürtigen Peter Heisterkamps.



Aktuell sind 13 Arbeiten des Beuys-Schülers, darunter auch die letzten beiden bedeutenden Werke, die kurz vor seinem unerwarteten frühen Tod entstanden sind in der Kabinettausstellung „Hommage à Palermo“ zu sehen. Familien haben um 12 Uhr und 12.45 Uhr die Möglichkeit, an Familienführungen teilzunehmen und mehr über Palermos Werk zu erfahren. Ebenfalls Gelegenheit dazu bietet eine öffentliche Führung um 15 Uhr. Parallel dazu können sich Kinder von 11 bis 14 Uhr am Maltisch im Museumsfoyer über die Techniken des Künstlers informieren und selber kreativ tätig werden.



Aktuell laufen die Sonderausstellungen „Gerhard Richter – Frühe Bilder“ (bis 17. Juni 2018), „Orchideen“ (bis 29. Juli 2018), „Pilze – Nahrung, Gift und Mythen“ (bis 5. August 2018) und „Von Beckmann bis Jawlensky – Die Sammlung Frank Brabant“ (bis 30. September 2018). Alle Ausstellungen sind bei freiem Eintritt zu besuchen.



Ermöglicht in Kooperation mit den Freunden des Museums Wiesbaden e.V.

