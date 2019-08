Pressemitteilung BoxID: 761955 (Museum Wiesbaden)

Freier Eintritt ins Museum Wiesbaden an jedem ersten Samstag im Monat - Federschmuck aus aller Welt

Das Museum Wiesbaden lädt am Samstag, den 3. August 2019 bei freiem Eintritt zum Besuch der aktuellen Sonderausstellungen und Sammlungspräsentationen ein. Die Sommerausstellung „Mit fremden Federn“ steht im Mittelpunkt der Aktivitäten für Klein und Groß.



Das Museum Wiesbaden präsentiert mit der ethnologischen Sommerausstellung „Mit fremden Federn“ die vielfältige Verwendung von Federn in den Kulturen der Welt. Bis zum 8. März 2020 lädt das Hessische Landesmuseum für Kunst und Natur zu einer Entdeckungsreise in die Welt der Federn ein. Auf 700 Quadratmetern bietet die Ausstellung in drei Sälen Exkursionen zu fünf Kontinenten an, ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Südamerika. Neben dem farbenprächtigen Federschmuck Südamerikas und dem für modische Kreationen verwendeten Schmuck der Paradiesvögel beeindruckt die Nutzung von Federn auch für kultische Objekte in Afrika. Aus Europa finden sich Alltagsgegenstände zu speziellen Themen wie der Jagd und der Symbolik von Federn bis zu aktuellen Hutdesigns. Die Ausstellung präsentiert über 300 Exponate – neben seltenen und exzellenten Vogelpräparaten auch bisher noch nicht gezeigte ethnologische Zeugnisse.



Um 12 und 12:45 Uhr können Eltern mit ihren Kindern an Familienführungen teilnehmen. Von 11 bis 15 Uhr besteht für die jungen Gäste ebenfalls die Möglichkeit, ihre gesammelten Eindrücke am Maltisch in der Wandelhalle festzuhalten. Um 15 Uhr wird darüber hinaus eine Führung durch den neuen Sammlungsbereich „Jugendstil. Schenkung F.W. Neess“ angeboten.



Ebenfalls können die Sonderausstellung „Mittsommernacht – Harald Sohlberg: Ein norwegischer Landschaftsmaler“ (bis 27. Oktober 2019), die Dauerausstellungen sowie die Kabinettausstellung „Rot, Weiß, Blau. Farbgeschichten aus Hessen“ bei freiem Eintritt besucht werden.



Ermöglicht in Kooperation mit den Freunden des Museums Wiesbaden e. V.

