Freier Eintritt ins Museum Wiesbaden an jedem ersten Samstag im Monat - Chemie im Alltag mit Carl Remigius Fresenius

Das Museum Wiesbaden lädt am Samstag, den 1. September 2018 bei freiem Eintritt zum Besuch der aktuellen Sonderausstellungen und Sammlungspräsentationen ein. Die in Zusammenarbeit mit der Hochschule Fresenius entstandene Präsentation „Carl Remigius Fresenius“, steht mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm im Zentrum der Aktivitäten für Klein und Groß.



Im Jahr des 200. Geburtstags von Carl Remigius Fresenius steht das Wirken des Mitbegründers der modernen Chemie im Zentrum einer Kabinettausstellung der Naturhistorischen Sammlungen des Museums Wiesbaden. Der Frankfurter Carl Remigius Fresenius (1818–1897), widmete sein Leben und Wirken der Analytik. Um die entscheidenden Fragen „Was ist drin? - Wieviel ist drin?“ zu beantworten, entwickelte und prüfte er Methoden und wendete sie auf alltägliche und industrielle Fragestellungen an. Seine chemischen Analyseverfahren dienten der Untersuchung von Mineralwassern, aber auch anderen alltäglichen Dingen wie der Nahrungsmittel- oder Weinanalytik.



Darauf aufbauend stellt die Professorin für Angewandte Chemie Dr. Monika Buchholz von 11 bis 14 Uhr praktische Experimente aus unserem Alltag vor. Familien haben um 12 Uhr und 12.45 Uhr die Möglichkeit, an Familienführungen zum Thema „Was ist Chemie" teilzunehmen. Um 15 Uhr wird eine öffentliche Führung zur Ausstellung „Von Beckmann bis Jawlensky – Die Sammlung Frank Brabant“ (bis 30. September) angeboten. Am Maltisch im Museumsfoyer können Kinder von 11 bis 14 Uhr ihrer Kreativität freien Lauf lassen.



Aktuell laufen ebenfalls die Sonderausstellungen „Von Beckmann bis Jawlensky – Die Sammlung Frank Brabant“ (bis 30. September), „Liquid Light – Joseph Marioni“ (bis 14. Oktober), „Hommage à Palermo“ (bis 28. Oktober). Alle Ausstellungen sind bei freiem Eintritt zu besuchen.



Ermöglicht in Kooperation mit den Freunden des Museums Wiesbaden e. V.

