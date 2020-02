Pressemitteilung BoxID: 788369 (Museum Schloss Klippenstein)

Künstliche Intelligenz - ein Klangstück in 3 Akten auf 8 Kanälen

Analoge Gedanken zur digitalen Welt / Samstag, 29. Februar 2020, 17:00 Uhr

Der leidenschaftliche Dresdner Klangkünstler Arend Schwenke entführt mit seiner 8-Kanal-Raumtontechnik in ein dreidimensionales Hörerlebnis der besonderen Art.



Wenn alle smart sind, wer ist dann der Dumme?



Verzeihung, das war jetzt sicher zu direkt, so wird das nichts.



Oder vielleicht doch, man sagt, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil.



Andererseits sollte man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten.



Bisschen viel Sprichwortgetöse?



Naja – solange die KI das noch nicht so versteht, wie es gemeint ist,



haben wir Zeit. Da sind wir die smarten. Aber es wird langsam knapp.



Gut, dass wir darüber reden. Und nicht nur das. Lassen sie sich auf eine multimediale



Reise durch digitale Welten einladen, tiefsinnig, unsinnig, respektlos und unterhaltsam.



Idee + Konzeption: Arend Schwenke (Klangton Dresden). Co-Produktion: Dirk Schumann.



Eintritt: 12 EUR / ermäßigt 10 EUR

