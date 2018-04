Eisbrenner spricht und singt Brecht - Haifischtour

Aus seiner Liebe zum Werk Bertolt Brechts hat der Rockpoet, Singer-Song-Writer und Chansonier Tino Eisbrenner nie ein Hehl gemacht. Seine Brecht’schen Konzertprogramme brachten ihn bis nach New York, wo man ihn als modernen Brecht-Interpreten bejubelte. Tino Eisbrenner ist einer der vielseitigsten Musiker und Lyriker unseres Landes. Er bezieht Stellung und hat Mut zu Visionen. Sein Name wird heute neben denen von Konstantin Wecker, Herbert Grönemeyer, Reinhard Mey oder Heinz Rudolf Kunze genannt.



Die Haifischtour untermauert der Ausnahmeakkordeonisten Heiner Frauendorf mit seinem virtuosen Spiel. Gemeinsam mischen sie sich in die Diskussion der Gesellschaftsordnung ein und Fragen nach einer Vision. Und immer blickt Eisbrenner dabei auf den Humanisten Bertolt Brecht, der die Einfachheit der Dinge liebte. Eisbrenner versäumt keinesfalls, seine Songs und Gedichte zu denen des Meisters ins Verhältnis zu setzen, was diesem Eisbrenner-Brecht-Abend jene persönliche Note verleiht, für die sich sein Publikum gern auf den Weg macht. Zumal die Konzerttickets auf Schloss Klippenstein in Radeberg günstiger sind als in manch großer Stadt! Eintritt: 15 EUR /ermäßigt 12 EUR.





